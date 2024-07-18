Eski belediye başkanı hakkında tutuklama kararı çıktı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan, 1 hafta önce kendisi ile birlikte 15 şüphelinin taşınmazlarına ve aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ile altına tedbiren el konulan eski AKP’li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ilgili, bugün görülen ikinci duruşmada, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

BELGELER DELİL NİTELİĞİNDE

Bağlar Belediyesi’ne atanan AKP’li Hüseyin Beyoğlu’nun, 2020 yılı bütçe ödeneğini ilk 6 ayda bitirdiği ve borç yaptığına dair haberleri reddetmesinin ardından, Belediye Meclisi’nden 3 kez toplamda 160 milyon TL borçlanma yetkisi aldığına dair belgeler ortaya çıkmıştı.

İKİ KEZ SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında geçen yıl gözaltına alın AKP’li eski Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. milyon TL, bir kez de 20 milyon TL olmak üzere toplamında 160 milyon TL borç yetkisi aldığına dair meclis kararlarına ulaşıldı. Borçlanmanın gerekçelerinden birinin ise personel maaşının ödenmesi için yapıldığı öne sürüldü. Beyoğlu, ilk olarak 7 Ocak’ta Belediye Meclisi oturumunda 70 milyon TL borçlanma yetkisi aldı. İkinci borçlanma yetkisini yine “yatırım” gerekçesiyle isteyen Beyoğlu, 2 Mart’ta ikinci kez 70 milyon TL borçlanma yetkisi aldı. Beyoğlu, son olarak 1 Haziran’da aldığı borçlanma yetkisini de “personel maaş harcamaları ve diğer giderleri” olarak savundu.