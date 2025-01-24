Doğal yöntemler ile kilo vermek isteyenler, aktarların yolunu tutuyor.

Son dönemde aktarların adeta yok sattığı ürün ise "sandaloz sakızı" oldu.

Kilo vermeye yardımcı olan ve tokluk hissi sağlayan bu sakız, sandaloz ağacının kabuğundan elde ediliyor.

Geleneksel tıp için kıymetli olan sandaloz sakızı; aynı zamanda parfüm yapımında, aromaterapide ve bazı cilt bakım ürünlerinde kullanılıyor.

Zayıflamak isteyenlerin sık sık çiğnediği sakızın özellikleri ve kullanımı aşağıda...

Sandaloz sakızını çiğnerken acı ve güçlü bir tat alabilirsiniz. Bu nedenle parçalara ayırın ve fındık büyüklüğünde bir parçayı çiğneyin.

Günde 2 kez sabah-akşam olmak üzere uygulayarak tokluk hissinizi güçlendirin.

Beyni ve mideyi uyaran sandaloz sakızı, kişinin daha geç acıkmasını sağlamaktadır.

Öte yandan sandaloz sakızı, özellikle astım, bronşit ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarında semptomların azaltılmasına yardımcı olabilir.