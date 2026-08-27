Bakanlığın verdiği bilgiye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara’da resmi geçit töreni düzenlenecek. Deniz Kuvvetlerine bağlı 15 yüzer unsur İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak, 30 gemi ise vatandaşların ziyaretine açılacak.

Kutlamalar çerçevesinde Türk Yıldızları Kütahya’da, SOLOTÜRK ise İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Farklı şehirlerde bando ve mehteran konserleri düzenlenecek, askeri müzeler de vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

MSB ayrıca, bünyesindeki eğitim kurumlarından bu yıl 1.135 subay ile 1.979 astsubayın mezun olacağını açıkladı. Bunun yanında 19 farklı ülkeden 210 yabancı öğrencinin de eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet hakkı kazanacağı bildirildi.

Terörle mücadele ve sınır güvenliği

Bakanlık, son bir haftada 5 PKK’lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Hudut güvenliğine yönelik teknolojik sistemler ve alınan önlemler sayesinde aynı dönemde yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 550 kişinin yakalandığı, 807 kişinin ise sınırı geçmesinin engellendiği belirtildi.

Yılbaşından bu yana hudutlarda yakalanan kişi sayısının 9 bin 80’e ulaştığı açıklanırken, Hakkari sınır hattında gerçekleştirilen çalışmalarda 20 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi.

NATO Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya’da konuşlu bulunan 2 Türk F-16 savaş uçağının Letonya’ya intikal ettiği ve burada caydırıcılık görevini başarıyla yerine getirdiği bildirildi.

Öte yandan İstanbul’da, 3. Kolordu Komutanlığının ev sahipliğinde SEEBRIG’e ilişkin bir tören düzenlendi. Türkiye’nin, Güneydoğu Avrupa Tugayı Karargâhına 2026-2032 döneminde ikinci kez ev sahipliği yapacağı açıklandı.

İsrail’e tepki: Saldırgan tutum barış sürecini engelliyor

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Milli Savunma Bakanlığı, İsrail’in bölgedeki saldırgan politikalarının kalıcı barışın önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail’in; Gazze, Lübnan ve Suriye’deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikası, bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam etmektedir.

Bölgenin geleceğinin, tek taraflı güç kullanımıyla değil; uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceği gerçeğini bir kez daha vurguluyoruz.

Uluslararası toplumun, hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükûmetinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz."

Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan yetkililer, SDG’nin feshedilerek devlet kurumlarına entegrasyonu yönündeki adımların, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve "Tek Devlet, Tek Ordu" anlayışı bakımından memnuniyetle karşılandığını belirtti.

ABD makamlarının bölgede bir çatışmasızlık mekanizması tesisine yönelik girişimlerine dair haberlerin takip edildiği, ancak bu konuda Bakanlığa henüz resmî bir talep iletilmediği; bir talep gelmesi durumunda konunun ilgili makamlarla koordine edileceği not düşüldü.