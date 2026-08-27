Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kongrede oy kullanma hakkına sahip 756 üyenin bulunduğu bildirildi.

Askı listelerine itiraz sürecinin de başladığı belirtilirken, üyelerin itirazlarını 1 Eylül 2026 Salı günü saat 18.00’e kadar ilçe başkanlığına yapabilecekleri kaydedildi.

“İNEGÖL’DE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYORUZ”

Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, teşkilat çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek üye sayısındaki artışın İnegöl’de yeni bir siyaset anlayışına yönelik ilginin göstergesi olduğunu ifade etti.

Partiden yapılan açıklamada, “Yeni Parti olarak İnegöl’de her geçen gün daha da büyüyor, teşkilatımızı hem nicelik hem de nitelik açısından güçlendiriyoruz. Üye sayımızın her geçen gün artması, İnegöl halkının değişim ve yeni bir siyaset anlayışına olan ilgisinin en somut göstergelerinden biridir” denildi.

“HALKIN GERÇEK GÜNDEMİYLE BULUŞTURACAĞIZ”

Açıklamada, işçi, emekli, çiftçi, esnaf, genç ve kadınların sesi olma hedefi vurgulanarak siyasetin halkın gerçek gündemiyle buluşturulacağı belirtildi.

Kongrenin yalnızca teşkilat yapılanması açısından değil, İnegöl’de partinin daha güçlü ve katılımcı bir yapıya kavuşması açısından da önemli bir adım olacağı kaydedildi.

Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı, 1. Olağan Genel Kurulun teşkilata, İnegöl’e ve partiye hayırlı olmasını dileyerek, “İnegöl’de değişimin, umudun ve yeni siyasetin adresi olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.