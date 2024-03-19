Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Huzur mahallesi sakinlerini ile Doğugücüspor’u ziyaret etti.

Özellikle Güney ve Doğu Anadolu kökenli vatandaşların ikamet ettiği huzur mahallesinde İnegöl ve Bursa Büyükşehir belediye Başkalığı döneminde bölgeye yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Aktaş "20 yıllık belediye başkanlığı dönemimde en çok hizmet ettiğim yerlerden biri Huzur mahallesi oldu. Bu mahallemiz AK Parti Belediyeciliği ile daha yaşanabilir hale geldi. İmar planları, yeni yollar ve sosyal yaşam alanlarıyla köy görüntüsündeki Huzur mahallemizi en güzel mahallelerden biri haline getirdik. Biz bölgemizde yaşayan insanları önemsiyor ve değer veriyoruz. Biz başkaları gibi onu bunu yapacağız demiyoruz. Çünkü biz yapıyoruz, boş vaatlerde bulunmuyoruz."

Seçilmesi halinde Huzur mahallesine yatırımların devam edeceğini söyleyen Başkan Aktaş, "Birileri Bursa'da söz verdikleri parkı 20 yıldır yapamadılar. Çıkmışlar şimdi metro sözü veriyorlar. Bursa Büyükşehir belediyesinin bütçesinin asla karşılamayacağı vaatlerde bulunuyorlar. Çünkü bunların verdikleri sözü yerine getirmek gibi bir dertleri yok. Karacabey'e giden Mustafa Bozbey çıkmış niye burada fuar yapılmıyor diye açıklama yapıyor. Oysa yıllardır Karacabey'de tarım fuarı yapılıyor. Daha bunların Bursa’dan bile haberi yok. Bursalılarımız böyle birine şehri emanet eder mi?" diye konuştu.



Huzur mahallesi seçmenlerinden ciddi bir oy beklediğini söyleyen Başkan Aktaş, tezahüratlar eşliğinde konuşmasını tamamladı.

Programda İnegöl Belediye Başkanı ve Ak Parti adayı Alper Taban da bir selamlama konuşması yaparak projelerini anlattı. Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise 31 Mart seçimlerinin önemine değindiği konuşmasında hükümet olarak bölgeye yaptığı çalışmaları ve bundan sonra atılacak adımları anlattı.