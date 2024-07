Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tv100 kanalında katıldığı programda belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borcunu gündeme taşıdı. Bozbey, "31 Mart itibarıyla toplam borcumuz 30 milyar TL civarında" dedi. Bu açıklamaların ardından, önceki dönem AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yayına bağlanarak cevap verdi.

Aktaş, Bozbey'in borç iddialarına karşılık olarak, " Bursa gibi Osmanlı, Sanayi şehirini yöneten bir belediye başkanının açıklamaları tamamıyla bir hezeyan. Şunu çok net ifade edeyim. 2 gün sonra 4 ay tamamlanmış olacak. Malesef Bozbey her açıklamasında bir önceki yönetimi suçluyor ve üzerine basa basa söylüyorum yalanlar ve iftiralarla. Yüksek maliyetlerle yapıldığından bahsediyorlar. Bozbey'in en temel özelliği algı belediyeciliği yapmak. Bir kere belediyeden dosyalar kaçırıldığını söylediler, ki dijital çağda yaşıyoruz. Yalanlarla ve iftiralarla bu paraların harcandığı noktasında bir yaklaşımda bulunuyorlar. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak gördük ve şükürler olsun biz Bursa’ya onlarca proje kazandırdık. O borcun içerisinde Bursa’nın 50 yıllık su projesi de var. Bu yalanlarına devam etmesinin ne Bursa'ya ne de kendisine menfaati yok. Bana göre Bursa'nın sorunları, sıkıntıları var. Onları konuşsun. Stadyum yaptılar dedi. Bu stadyum 2015 senesinde açıldı. Bozbey nerede yaşıyor merak ediyorum ben. Ben 2017 senesinde belediye başkanı oldum. Timsah Arena'da açıldığı günden beri maç oynanıyor. Bursa Belediyesi borç batağında diyorsunuz, çok önceden yapılan projelerle itham ediyorsunuz. Örneğin Doğanbey Toki 12 13 yıl önce yapılmış. Benimle ne alakası var konunun? Ben mecliste oy kullanmış birisi bile değildim o zamanlar. 20 yıl Nilüfer'de belediye başkanlığı yaptı. O 3 katlı binaları nasıl 13 kata çıkardınız? O Nil Vakfı'nı nasıl finanse ettiğini hadi açıklayın.

BİZİM BÖYLE BİR BORCUMUZ YOK

Yarkadaş, programda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi dairesine olan borcunu gündeme getirerek, "SGK'ya 4 buçuk milyar borcunuz varmış ve bir büyükşehir belediyesinin 2 buçuk milyara yakın SGK borcunun olması normal midir?" diye sordu. Bu soruya yanıt veren Alinur Aktaş,Asla kabul etmiyorum. Şişli Belediyesi’nin 1,8 milyar, Ankara Belediyesi’nin 5,7 milyar olduğu ortamda çok normaldir ama bizim böyle bir borcumuz yok. Bakın iddia ediyorum. 30 Büyükşehir arasında bu konudaki en az borcu olan belediyelerden bir tanesi biziz. 31.12.2023 tarihinde Burulaş'ın bilançosunu gönderebilirim. 2022'de yapılandırıldı bunlar. Bakın şu an sadece 1 milyar 300 milyon bedeli. Bu arada kendisi de 1 Nisan tarihinden beri SGK'ya ödemeye yapmıyor. İfade ettiği borç külliyen yalan. Kendi bıraktığı belediye maaş ödemiyor. Bursa Belediyesi'nin haczinin olması, ödeme sıkıntısının olması asla mümkün değil. Yapılandırılmamış borç 670- 690 milyon civarında. Ben rakamlarla ifade ediyorum. Bakan Bey 6. sırada Ak Partili bir belediye var dedi. Bursa vergi ve SGK borçları açısından en yürütülebilir belediye. Ben Mali Müşavirim. 20 yıl başkanlık yaptım. Söylediğim para faiziyle beraber olan para. Hem yapılandırılmış ve yapılandırılmamış borç. Bu rakam 1 milyar 100 bini geçmez. Bakın İstanbul Belediyesi dün bu süreci başlatmış. Sizden önce bağlandığı kanalda farklı rakamlar verdi. "

Gürkan Hacır, programda Mustafa Bozbey'in raylı sistem projeleriyle ilgili büyük bir israf ve harcama yapıldığını ve partilere kaynak aktarıldığını öne sürdüğünü belirtti. Bozbey'in bu iddialarını desteklemek için savcılığa başvurduklarını da ekledi. Bu açıklamalar üzerine, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Ben 54 yaşındayım. 20 sene belediye başkanlığı yaptım. İş yerim de belli. Ben davet edildiğim halde hiçbir programa gitmiyorum. Kendi ticaretim, işim ile uğraşıyorum. Böyle bir iftira olabilir mi?" dedi.

CUMHURİYET SAVCILARINA ŞİKAYET EDİYORUM

Bozbey'in iddiasına Aktaş "Kendimi buradan Cumhuriyet savcılarına şikâyet ediyorum. Bozbey 4 aydır bunları konuşuyor. Konuşmayın gereğini yapın. Bu tamamen algı. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Gereğini yapın. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu tamamen algıdır. Bocalamanın verdiği psikoloji ile bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. İspatla sorumludur. Zorundadır. 2048'e kadar vadelendirilmiş borçlarımız var. Ben görevi devraldığımda bütün döviz borçları koyduğumuzda ben aldığımda Euro 4.6 liraydı. Şehrin kalbini yapmışız. Bütün eski binaları yıkmışız. Efor ortaya koymuşuz. Şimdi borç var diyor. Her şekilde kesinti de olsa Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık gideri hepsi dahil asla yatırım yapmasına engel bir durum yok. Gelen her ihtimalde fazla. Artık Ankara'dan gelen parayla belediye yönetme dönemi bitmiştir. Bunu İl SGK'dan çıkartarak konuşuyorum. Ben Mercedes arabayla dolaşmadım. Ben minibüsle dolaşırdım. Burası 10.000 nüfuslu belediye değil. 120 metre bu kafayla raylı sistem yapamazsınız. " diyerek yanıt verdi.

Yarkadaş'la yayın esnasında görüşen Bozbey, "Ben her sözümün arkasındayım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde harcanan her kuruşun hesabını soracağım. Söylediğim her şey belgelidir, verdiğim rakamların arkasındayım. Biz borçların arkasına sığınarak mazeret üretmiyoruz, yeni projeler yapacağız. Sayın Aktaş, belediye başkanlığının son döneminde bazı işlere fatura kestirmemiş" sözlerine yer verdi.

Bunun üzerine Aktaş" İstediğiniz her zaman çıkmaya hazırım. Bozbey yayına çıkamaz. Böyle bir yüreği olduğunu sanmıyorum. Çünkü Sayın Bozbey aynı zamanda sizinle konuşurken biz bunların hiçbirini mazeret olarak kabul etmiyoruz. Allah aşkına Bozbey, bırak şu bütçe hikayesini. Bursalılar sizden hizmet bekliyor. Bozbey 9 milyonluk araç satarak 5 minibüs aldığını söyledi. Aynı Bozbey 3 tane konsere aynı zamanda 10 milyon para harcadı. Varolan lokantanın adını "Gölpark'ı" Semt Lokantası adıyla hizmete sundu. 3,5 milyonluk nüfus sizden hizmet bekliyor. Size aylık belediyenin borçlar, giderler dahil geliri daha fazla. Sizin yatırımla alakalı bir düşünceniz yok. " ifadelerini kullandı.