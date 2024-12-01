Aktaş, altyapı çalışmalarının uzamasıyla ilgili yapılan değerlendirmeleri hayret ve ibretle takip ettiğini belirterek, Bozbey’in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Aktaş, görevde olduğu dönemde İnegöl için gerçekleştirilen iki büyük ihale hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

"Öncelikle şunu belirtmek isterim; Mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın iddia ettiği gibi yeni bir ihale ile İnegöl’ün içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları DEVAM ETMİYOR! Bizzat görevde olduğumuz sürede 2020 yılında yapılan 110 milyon TL+ KDV’lik birinci ihale ile 206 km şebeke imalatı, 7 km evsel imalat, 20 km isale imalatı tamamlanmış; dört adet içme suyu deposu inşaa edilmiştir.

2022 yılında yapılan 45 milyon Euro’luk ikinci ihale kapsamında 109 km şebeke imalatı, 12 km evsel imalat, 10 km isale imalatı başkanlığım döneminde tamamlanmıştır. Bu ihalenin kalan kısmını mevcut yönetim sürdürmektedir. Yani işin özeti dönemimizde yapmış olduğumuz hizmetleri, gerçekleştirdiğimiz ihaleleri sanki kendisi yapmış gibi tabir yerindeyse üzerine konan mevcut belediye başkanına küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. İnegöllü hemşehrilerimin keyfini kaçıran kazı çalışmalarının bir türlü tamamlanmamasının en büyük sebebi ekiplerinizin koordinasyonsuz çalışmasıdır. Sözkonusu çalışmaların birinci etabını bitirirken, ikinci etabının da büyük bir bölümünü tamamlarken biz hemşehrilerimize böyle bir eziyet çektirmemiştik. Umarım bundan sonra mevcut belediye başkanı kendi icraatlarını vatandaşa aktarır dönemimizde yapılan çalışmaları kendisi yapmış gibi kamuoyuna ve hemşehrilerimize anlatmaz.

Bizi kamuoyuna borç bırakmakla itham eden mevcut belediye başkanı, borç diye nitelendirdiği bütçelerle bizim milletimize bunun gibi nice hizmetleri sağladığımızın üstünü örtüyor."