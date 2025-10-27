Başkan Aktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Mustafa Bozbey, bugün yaptığı açıklamayla son dönemde yağan yağmurların da etkisiyle 3 gün su kesintisi yapılmayacağını duyurdu. Gülelim mi, ağlayalım mı? Bilemedim. Bu şehrin önceki dönem belediye başkanı olarak, üzülerek söylemeliyim ki yağan yağmurun barajlara etki edecek düzeyde olmadığını iyi biliyorum. Gönül ister ki barajlarımız yağan rahmetle hemen dolsun. Bursalı hemşehrilerim de bu sıkıntılı durumdan kurtulsun. Ama maalesef durum öyle değil.

BUSKİ’nin resmi internet sayfasında doluluk oranı hala yüzde 0. Ey Bozbey! önünde video çektirdiğin yer de Hüdavendigar Kent Parkı göleti. Vatandaşın algısıyla oynamaya devam ediyorsun. Algı demişken insanın aklına gelmiyor değil. Acaba bol konserli 29 Ekim dönemini “susuz geçirtti” dedirtmemek için mi kesintilere ara verdin? Çınarcık Barajı isale hattı projesini hızlandır. Vatandaş senden hizmet bekliyor. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: Haber Merkezi