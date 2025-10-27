Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, "Bugün Türk futbol tarihinde milat olmuştur. TFF Başkanımız hakemler hakkında yaptığı açıklama, yıllardır söylediğim sisteme hizmet ediyor birçok hakem, Türk futboluna hizmet etmediğini ve ispatlayamadığım bahis olaylarını, bugünkü açıklama ile ispatlanmış oldu.

İnşallah bundan sonraki süreçte Türk futbolu için adalet yerini bulacaktır. Hakemlerin içinde bulunduğu bahis şebekenin üstüne giden TFF Başkanımızı tebrik ediyorum. En kısa zamanda Bahis işine bulaşmış hakemleri Adaletin önünde vereceği hesap günü bekliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi