Al Nassr FC Sportif Direktörü Marcelo Salazar, "Ronaldo’nun gelişiyle Arabistan futbolunun gelişmesinde adeta bir köprü görevi gördüm. Ronaldo, Benzema, Malcom, Mitrovic gibi bütün bu oyuncular vitrin ve birer rol model. Üst seviye vizyonlara sahipler ve gençler de onlar gibi olmak istiyorlar" dedi.

Uluslararası spor turizmi organizasyonu WinterLegue Convention 2024 Antalya Belek’te üçüncü gününü geride bıraktı. Onside Assist Sports Management Kurucu Ortağı Kazım Şengönül moderatörlüğünde, LTT Sports Bölgesel Ortak Fathi Abou El Gadaiel, Suudi Spor Danışmanı Matthew Williams, Al Nassr FC Sportif Direktörü Marcelo Salazar, Suudi futbolu adına birbirinden çarpıcı konuları masaya yatırdı. Etkinliğin üçüncü günü ülke futboluna ışık tutarken, rol modellerin gelmeye devam edeceği belirtildi.

"Suudi futbolunun gelişmesi bir sürpriz değil"

Gerçekleşen panelde Ronaldo’nun gelişinden sonra dünya futbolunda tüm gözlerin Suudi Arabistan’a çevrilmesini belirten Salazar, "Ronaldo’nun gelişiyle Arabistan futbolunun gelişmesinde adeta bir köprü görevi gördüm. Ronaldo, Benzema, Malcom, Mitrovic gibi bütün bu oyuncular vitrin ve birer rol model. Üst seviye vizyonlara sahipler ve gençler de onlar gibi olmak istiyorlar. Çocuklarımıza onların nasıl antrenman yaptığını, nasıl beslendiğini göstererek, olmak istedikleri adamlara nasıl dönüşeceklerini görmeyi sağlıyoruz. Biz sadece sahada oynanan oyun için değil, gençlerimizin bu örnekleri yakından görerek gelişmeleri ve değişim için tercih ettik. Bu gelişim bir sürpriz değil, daha fazla ilham verecek futbolcular getirilecek. Bu da oyuncuların gelişimi açısından ilham kaynağı olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

"Tüm Suudi çocukların spor yapması için çalışıyoruz"

Konuşmanın devamında Suudi Spor Danışmanı Matthew Williams, hedeflerinin kolay olmadığını ve bilinçli bir şekilde kolay hedefler belirlemediklerini ifade etti. Williams, "300 spor kulübü hedefimiz var ve bu hedef hiç de kolay değil. Tüm Suudi çocukların spor yapması için her branşta çalışıyoruz. Suudi Arabistan Ligi pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ikiye ayrılabilecek bir lig. Ülke olarak katılımı artırmak istiyoruz. Mimari olarak güçlenmek istiyoruz. Neymar, Ronaldo, Benzema 4 yıl önce gelecek ve oynayacak deseydiniz herkes gülerdi. Ama iyi bir yönetimle gösterilen ilgi ve değerin artmasıyla, Suudi oyuncuların da kendilerini geliştirmesiyle bu ilerlemeler kaydedildi. Ülke olarak tepede olan 5 takımla diğer takımların arasındaki uçurum olan farkı kapatmak istiyoruz" diye konuştu.