Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir alacak meselesi yüzünden meydana gelen olayda, iddia edilen borcu tahsil etmek isteyen bir kişi, borçlu olduğunu iddia ettiği şahsı bacaklarından vurdu. Polis, bu şiddet olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan Umut Sokak üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, Batuhan Ş., Onur D.'den alacaklı olduğu miktarı tahsil etmek amacıyla evine geldi. Alacak konusu nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Batuhan Ş., yanında getirdiği silahı kullanarak Onur D.'yi bacaklarından vurdu. Olayın sesleri, komşular tarafından duyuldu ve hemen polis ekiplerine haber verildi. İhbar sonrasında, olay yerine sağlık ve polis birimleri sevk edildi, ancak şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Onur D.'yi Çekirge Devlet Hastanesine sevk ederken, polis yetkilileri, şüphelinin yakalanması için yoğun bir çalışma yürütmeye başladı.