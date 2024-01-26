Süper Amatör Ligi:

A Grubu: K.Güvenspor evinde Yemişehir Belediyespor’u 1 – 0 yenerek önemli bir engeli aşmış oldu. Yeni hocası Kadir Hoca ile çıkışa geçen Akhisar Demirspor, Orhanelispor’a 2 – 1 kaybetti. Bu hafta Osmaniyespor orta sıralardaki Orhanelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Moralsiz Osmaniyespor, Bursa’da Hamitlerspor’u 4 – 2 yenip çıkışa geçti. Lider K.Güvenspor, Bursa’da alt sıralardaki Tütünspor’a misafir olacak. Osmaniyespor, İnegöl’de Orhanelispor’u konuk edecek. Akhisar Demirspor evinde Demirtaşspor ile puan mücadelesine girecek.

B Grubu: Bu hafta Cumartesi günü grubun iki iddialı ekibi Alanyurt Gençlik ve Fethiye İdman Yurdu İnegöl Alanyurt Sahasında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz lider Alanyurt Gençlik maçı 2 – 1 kazanarak play off’a yeşil ışık yaktı diyebiliriz. Kurtuluşspor, Sanayi Sahasında Orhangazi Gençler Birliği’ni konuk etti. İlk maçı esamedeki hata sebebiyle 3 – 0 kazanan temsilcimiz sahadan 2 – 1’lik yenilgi ile ayrıldı. Lider Alanyurt Gençlik, Bursa’da HD Osmangazispor’u yenme hesapları yapacak. Kurtuluşspor deplasmanda Keles Gençlik ile karşılaşacak. Sarı Kırmızılılar kalan haftalarda biraz rahat etmesi için bu maçı kaybetmemeli.

C Grubu: Lig ikincisi Orhaniyespor, Bursa’da aynı puandaki Fatihgücü ile karşılaştı. Play-off için önem arz eden maçı temsilcimiz 3 – 2 kazanarak lig ikinciliğini sağlama almış oldu. İlk maçı temsilcimiz kendi sahasında da 4 – 1 kazanmıştı. Maalesef düşme potasına demir atan Gençlergücü evinde Bursa 1326 FK’ya 4 – 3 kaybederek düşüşünü sürdürdü. Orhaniyespor sahasında düşmeme mücadelesi veren Zaferspor ile karşı karşıya gelecek. Gençlergücü bu hafta 3 – 0 hükmen kazanacak.

1.Küme:

3.Grup: Anadolu FK ligdeki 14. maçını Bursa’da lig dördüncüsü Hacivatspor’a konuk oldu. Temsilcimiz 4 – 2 kazanarak rakibini de saf dışı bırakmış oldu. Cerrahspor bu hafta dinlendi. Anadolu FK , ilçemizde Vatanspor ile karşılaşacak. Cerrahspor, İnegöl’de Cihanspor’u ağırlayacak.

4. Grup: Yenicespor bu hafta düşmeme mücadelesi veren Balkanspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 1 – 0 yenik ayrıldı. Gençlergücü, orta sıralardaki Altınsabanspor’ u 2 – 1 yenerek ligde kalmayı garantilemiş oldu. Gençlerle mücadele eden Gençlergücü’nü tebrik ederim.