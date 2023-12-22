Süper Amatör Ligi:

A Grubu: 6 maçtır galip gelen ve sadece bir maçta gol yiyen lider K.Güvenspor, İnegöl’de Demirtaşspor’u misafir etti. Demirtaşspor’un henüz galibiyeti yoktu. Temsilcimiz sahadan 3 – 1’lik galibiyet ile ayrıldı. Osmaniyespor, Bursa’da Tütünspor ile karşılaştı. Müsabaka karşılıklı birer golle 1 – 1 bitti. Temsilcimiz bu maçı da kazansaydı iyice havaya girecekti. Akhisar Demirspor bu hafta dinlendi. Lider K.Güvenspor bu hafta BAY geçecek. Grupta Osmaniyespor - Akhisar Demirspor derbi maçı var. Akhisar Demirspor’da Cemal ve yardımcısı Onur görevinden istifa etti.

B Grubu: Pazar günü Sanayi Sahasında derbi maçı vardı. İki tribün ve sahanın çoğu yeri izleyicilerle doluydu. Bu maçla iki camianın süper amatör kümesinde ilk defa karşılaşmıştı. Aydın Ungan’ın ekibi Adibinliler Grubunun desteğini de arkasına alarak maçı 6 – 0 gibi farklı kazandı. Yunus Memiş ile iyi bir çıkış yakalayan Mobilya Kurtuluşspor bu mağlubiyetle play – off şansını zora soktu. Bu yenilgi Kurtuluşspor’un belki en ağır derbi mağlubiyetidir. Henüz kaybedilmiş bir şey yok. Daha oynanacak çok maç var. Alanyurt Gençlik sahasında Orhangazi Gençler Birliği ile karşılaşacak. Tadı olmayan Mobilya Kurtuluşspor Bursa’da Kestel Belediyespor’u yenip yara sarmaya çalışacak.

C Grubu: Orhaniyespor bu hafta 3 – 0 hükmen kazandı. Gençlergücü, Burgazspor deplasmanında 3 – 1 yenerek çok değerli bir galibiyet aldı. Orhaniyespor deplasmanda lider İznikspor ile karşılaşacak. Lider İznikspor’un sadece bir beraberliği var. Gençlergücü, İnegöl’de Orhangazi temsilcisi Hürspor’a karşı puan mücadelesi verecek.

1.Küme:

3.Grup: İkinci devreye Vatanspor deplasmanında başlayan Cerrahspor, lig sonuncusuna yenilerek şok yaşadı. Bu mağlubiyet pahalıya mal olabilir. Geçen hafta BAY geçen lig üçüncüsü Anadolu FK evinde ligde kalma mücadelesi veren Saruhanlarspor’u konuk edip uzatmalarda bulduğu golle maçı 4 - 3 kazandı. Ligde ikinci sıradaki Anadolu FK Yenişehir’de Yolörenspor’u yenmek için savaşacak. Cerrahspor İnegöl’de Değirmentepespor’u misafir edecek.

4. Grup: Ligdeki sekizinci maçında Yenicespor sahasında Altınsabanspor ile karşılaştı. Temsilcimiz sahadan 2 – 1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ligde kalmaya çalışan Gençlergücü ilk hafta BAY geçti. Sıralamada beşinci sırada bulunan Yenicespor deplasmanda Cumalıkızıkspor’a konuk olacaktı. Ancak rakibin ligden çekilmesiyle bu maçı 3 – 0 hükmen kazanmış olacak. Gençlergücü evinde bir alt sırada bulunan Balkanspor ile önemli bir maça çıkacak.