İnegöl Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvan sevgisini küçük yaşlarda aşılamak ve çocukların hayvanlara karşı daha bilinçli yaklaşmalarını sağlamak amacıyla bir dizi program düzenliyor. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan programlar kapsamında ilçedeki okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirici seminerler gerçekleştiriliyor.

ÖĞRENCİLERE HAYVANLARI ANLAMA EĞİTİMİ

Seminer programlarının ilk durağı Ömer Osman Çağlayan İlkokulu ile Şükrü Naili Paşa İlkokulu oldu. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Veteriner Hekimler, öğrencilerle bir araya gelerek hayvanların yaşamına, ihtiyaçlarına ve onlarla doğru iletişim kurmaya ilişkin çeşitli bilgiler paylaştı. Seminerlerde öğrencilere; hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, hayvan davranışlarının nasıl anlaşılabileceği, hayvanlarda görülebilecek hastalıklar, hayvanların ihtiyaçları ve insan-hayvan ilişkisi gibi konularda bilgiler aktarıldı. 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü ve bugünün önemi hakkında da öğrencilere bilgiler veren veteriner hekimler, dünyada insandan başka canlıların da olduğunu ve bunların farkında varmak, onların yaşam alanlarına saygı duymak gerektiğini söyledi. Sokakta karşılaştığımız ya da evimizde beslediğimiz hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini de öğrencilere aktaran uzmanlar, dünya üzerinde bir ekosistem içerisinde yaşandığını hatırlatarak buradaki dengeyi, insan, hayvan ve bitkilerin bir arada uyum içerisinde bulunduğunu kaydetti. Seminerde aynı zamanda insan ve hayvan dostluğunu gösteren video gösterimleri de yapıldı.

Seminerde ayrıca İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi hakkında da öğrencilere bilgiler verdi. Merkezde sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen bakım, tedavi ve diğer çalışmalar anlatılırken, öğrencilerin belediyenin sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

AMAÇ HAYVAN SEVGİSİNİ BİLİNÇLE BULUŞTURMAK

Çocukların hayvanları yalnızca sevmelerinin değil, aynı zamanda onların davranışlarını ve ihtiyaçlarını anlayarak doğru şekilde yaklaşmalarının önemine dikkat çekilen seminerlerde, hayvanlarla sağlıklı bir iletişim kurulması konusunda da çeşitli örnekler paylaşıldı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında gerçekleştirilen okul programları, önümüzdeki günlerde farklı okullarda düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.