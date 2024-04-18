Bursa Mudanya ilçesi İpar Caddesi’ndeki Şafak apartmanının zemin katından yükselen yoğun duman sonrası çalışan alarm sayesinde hızlı ve etkili müdahale ile felaketin önüne geçildi. Evde bulunan görme engelli bir vatandaş da kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Mudanya ilçesi İpar Caddesi'nde bulunan Şafak apartmanının zemin katında sobadan kaynaklı çıkan duman yangın alarmını devreye soktu. Vatandaşların da dumanı görmesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri, evde görme engelli bir vatandaşı kurtardı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de çevre güvenliğini sağlarken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA