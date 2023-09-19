Alerji nedir? sorusu özellikle bahar aylarının gelmesiyle birlikte, sağlık alanında sıkça sorulmaya başlar. Doğanın kendini yenilemesi nedeniyle soluğumuz hava, tükettiğimiz besinler ve daha birçok şey yenilenme sürecine girer. Hassas vücutlar ise bu yenilenme sürecinde etkilenir ve birtakım reaksiyonlar ile bu yenilenmeye direnirler. Ortaya çıkan reaksiyonların çoğu alerjik reaksiyon olarak tanımlanabilir.

Vücut birçok şekilde alerjik reaksiyonları ortaya koyabilir. Reaksiyonlar tamamıyla alerji çeşitleri ile orantılıdır. Her alerji çeşidinin farklı farklı reaksiyonları görülür. Bu reaksiyonlar ise vücudun ne gibi maddelere alerjisinin olduğu hakkında ipucu verir. Alerji belirtileri bireyler için aşırı derecede rahatsız edici olabilir. Bu yüzden belirtilerin ortaya çıkması ile birlikte direkt olarak en yakın sağlık kurumuna müracaat edilmesi gerekir.

Alerji Nedir? Alerji Çeşitleri Nelerdir?

Alerji nedir? sorusunun cevabına yanıt ararken, birbirinden farklı alerji çeşitleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yüzden öncelikle vücudunuzun gösterdiği alerji belirtileri üzerinde yoğunlaşıp, bu reaksiyonları iyi bir şekilde tanımanız gereklidir. Vücudunuz kabarıp, kızarması, yediğiniz besinlerle ilgili olabilirken, kısa süreli yaşadığınız nefes darlıkları, hava kirliliğine ya da havadaki polenlere karşı alerjinizin olduğunu gösterebilir. Peki, en bilindik alerji türleri hangileridir? Alerji türleri ve belirtileri nelerdir?

Besin Alerjisi

Besin alerjisi, en çok karşılaşılan alerji çeşitlerinden biri olarak bilinir. Yediğiniz herhangi bir besinin, besin değerli vücudunuzun anormal tepkiler vermesine neden olabilir. Yumurta, balık, soya, tahıl, et, aşırı şekerli meyveler, inek sütü ve çikolata gibi besinler, vücutta alerjik reaksiyona sebep olabilirler.

Besin alerjisi belirtileri, diğer alerji belirtileri ile karıştırılabilir. Besin alerjisinin vücutta kendini göstermesi ile birlikte deri üzerinde kaşıntılar ve kızarıklıklar meydana gelebilir. Özellikle bu kızarıklıklar irili ufaklı şişerek, daha kaşıntılı bir hal alabilir. Bu durumlarda kesinlikle kaşımamak, bölgeyi tahriş etmemek gerekir.

Alerji nedir? sorusunun yanında en çok sorulan sorulardan biri de besin alerjisinin tedavileri nelerdir?

Besin Alerjisinin Tedavisi

Besin alerjisi, bazı hastalarda tedavi edilebilir bazı hastalarda ise aşılamaz bir sorundur. Aşı sayesinde besin alerjisinden kurtulmak mümkündür ancak her hastada bu yöntem işe yaramaz. Çeşitli ilaç tedavileri de besin alerjisinde kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer alır ancak alerji seviyesi ileri düzeyde olan hastalarda ilaç tedavisi de olumlu sonuç vermez.

Besin alerjisi ileri düzeyde olan hastaların, bu alerjiden kurtulmalarının tek yolu, alerjik reaksiyona neden olan besinlerden uzak durmaktır. Vücut, bir müddet sonra kullanılan ilaçlar nedeniyle alerji seviyesini daha ileri boyuta taşıyabilir. Bu yüzden alerji sonrası kullanılan ilaç bir müddet sonra olumlu sonuç vermeyebilir. Vücutta alerjik reaksiyona neden olan besinlerden uzak durmak, en mantıklı korunma biçimidir.

Alerjik Rinit

Alerji nedir ve alerji belirtileri nelerdir? sorularının cevabını arayan kişilerin, besin alerjisinden sonra en fazla karşılaştıkları alerji türü, alerjik rinit olarak bilinir. Halk arasında bilinen adıyla saman nezlesidir.

Alerjik rinit, üst solunum yollarında belirtilerini gösteren ve gündelik hayatta çok rahatsız edici belirtileri olan bir alerji türüdür. Bilinen alerjik rinit belirtileri şu şekildedir: Geçmek bilmeyen burun tıkanıklığı, sürekli olarak burun akıntısı, burun ucunun ve iç kısımlarının sürekli kaşınması, burunda kızarıklık ve art arda hapşırma.

Özellikle bahar aylarında ortaya çıkan bu belirtileri, yüksek bir ihtimalle polen, böcek, toz, partikül ve hayvansal gıdalardan alınan proteinler nedeniyle, alerjik rinitin ortaya çıkmasına neden olur.

Bu tür şikayetlerle hastaneye gitmeniz durumunda ilk olarak alerjik rinit teşhisi konulabilmesi için derinize ve kanınıza birtakım testler uygulanır. Testlerin sonucunda tanı konulur ve alerjik rinit tedavisi başlar.

Burun spreyi başta olmak üzere, hap tarzı ilaçlarla da hastalığın tedavisi söz konusu olabilir. Tedavinin olumlu yönde sonuç vermesi, hastanın söz konusu alerjiye olan duyarlılığına bağlıdır. Bazı hastalarda ise aşı tedavisi söz konusu olabilir. Alerji nedir? sorusuna yanıt arıyor ve bu belirtilerle karşı karşıya kalıyorsanız, mutlaka bir sağlık kurumuna muayene olmanız gerekir.

Kullanılan ilaçlar sayesinde karşılaşılan bu alerjik reaksiyonların büyük bir çoğunluğu sona erecektir. Yapılan tetkikler neticesinde vücudunuzun en iyi sonuç vereceği tedavi yöntemi uygulanacaktır.

Kurdeşen

Kurdeşen, alerji türleri arasında nadir görülen ancak semptom konusunda oldukça zengin bir hastalıktır. Genel olarak deride görülen kurdeşen belirtileri, ciltte pembe ve kırmızı renkleri arasında kabarıklıkların oluşmasına neden olur. Bu kabarıklıkların merkezinde geniş çaplı bir kabarık, etrafında ise irili ufaklı diğer kabarıklıklar görülür.

Bu kabarıklıklar, kanatma derecesine varıncaya kadar kaşınırlar. Ayrıca bazı hastalarda batma hissiyatı da söz konusu olabilir. Gündelik hayatınızı devam ettiremeyeceğiniz kadar sıkıntılı semptomları vardır ve mutlaka en kısa sürede hastaneye görünmeniz gerekir.

Alerji nedir ve en çok görülen alerji belirtileri hangileridir? sorusunun yanıtları içerisinde kurdeşenin de payı büyüktür. Kurdeşen belirtileri, diğer alerjik belirtilerle çok benzer. Bu yüzden karıştırılma ihtimali de yüksektir.

Kurdeşen, besinler nedeniyle ortaya çıkan bir başka alerji türüdür. Tüketilen besinlerde bulunan kimyasal maddeler, sindirim sonrasında kana karışır ve söz konusu semptomların ortaya çıkmasına neden olur. Kurdeşen semptomları en fazla 48 saat içerisinde kendiliğinden geçebilir ancak erken müdahale edilmesi daha iyi olacaktır.

Ayrıca kurdeşen alerjisinin bazı durumlarda yutkunma ve nefes alma zorluğu gibi semptomlara da neden olduğu görülebilir. Kurdeşen dudak çevresinde ve göz bölgesinde de görülebilir.

Anjio Ödem

En sorunlu ancak en az görülen alerji türleri arasında anjio ödem yer alır. Bu alerji türü daha çok kendisini deri altında medyana gelen şişlik ve kızarıklıklarla gösterir. Aşırı hassas vücutlarda vücudun çoğu bölgesinin şiştiği görülebilir.

Anjio ödem belirtileri genel olarak genital bölge, göz kapakları, kollar, yüz, bacaklar ve dudakta görülür. Bu alerji türü hastanın gündelik hayatını kesin olarak sürdürememesine neden olur. Hasta en kısa sürede hastaneye götürülmeli ve yapılacak iğne ile alerjinin tedavisine başlanmalıdır. Anjio ödem, genel olarak besin kaynaklı ortaya çıkan bir alerji türü olarak bilinir.

Alerjik Konjonktivit

Alerji nedir? sorusuna yanıt arıyorsanız, yüksek ihtimal siz de alerjik konjonktivit hastalığı ile karşı karşıyasınız demektir.

Bu alerji türü genel olarak kendini göz çevresinde gösterir. Eğer gözünüz sulanıyor, kaşınıyor, yanıyor ve kızarmışsa, yüksek ihtimalle alerjik konjonktivit hastalığına maruz kalmışsınız demektir.

Gözün beyaz bölümünün ve göz içinde bulunan bir zarın iltihaplanması durumunda direkt olarak bu alerji türü ortaya çıkar. Hastaya alerjik konjonktivit tanısının konulabilmesi için öncelikle kapsamlı bir göz muayenesinin yapılması gerekir. Söz konusu nedeniyle ortaya çıkan semptomlar, diğer göz hastalıklarıyla benzerdir. Bu yüzden hastanın kapsamlı bir göz muayenesine girmesi, sonrasında da laboratuvar testlerine tabi tutulması gerekir.

Alerjik konjonktivit tedavisinde, ilk etapta damla kullanılır. Ardından istenilen sonuç alınamazsa, iltihap giderici ilaçlara başvurulur. Zaten yüksek ihtimalle antihistaminik ilaçların kulanılması, söz konusu hastalığın büyük ölçüde atlatılmasına neden olur.

Alerjik Astım Nedir?

Alerjik astım, bahar aylarında en çok görülen alerji türlerinden biri olarak bilinir. Havada dolaşan polenlerin üst solunum yolu ile birlikte bronşlara temas etmesi nedeniyle hassaslaşan bronşlar, birtakım alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına neden olur.

Alerjik astım belirtileri genel olarak; nefes darlığı, sürekli hırıltı, kuru ve göğüste ağrıya neden olan öksürük olarak bilinir. Vücut direncinin az olduğu gece saatlerinde veya uyku halinde belirtilerin sıkça ortaya çıktığı bilinir.

Alerjik astıma yalnızca havada gezen polenler sebep olmaz. Aynı zamanda aşırı toz, hayvan tüyleri, partiküller, sigara dumanı, baca dumanı ve daha birçok etken sebep olabilir. Bu maddelerin solunması, bronşların hassasiyet nedeniyle iltihaplanması, bireyin zor bir süreçten geçmesine neden olur. Bu yüzden en kısa sürede muayene olup, ilaç tedavisine başlanması gerekir.

Alerjik astım tedavisi için rahatlatıcı ilaçların sıkça kullanıldığı söylenebilir. Eğer semptomlar çok güçlü ise iltihap karşıtı ilaçlar da tedaviye eklenir. Uygulanan ilaç tedavisi yüksek ölçüde olumlu sonuç verir.

Atopik Dermatit

Atopik dermatit, halk arasında egzama olarak bilinir. Deride etkili olan alerji türlerinden biridir ve alerji nedir? sorusunun cevabı arayanların en çok karşılaştığı alerji türlerinden biri olarak bilinir.

Atopik dermatit yetişkinlerde genel olarak besin kaynaklı veya stres nedeniyle ortaya çıkar. Derinin belirli kısımları kızarır ve o bölgede kuruluk meydana gelir. Bireyin o bölgeyi kaşımasıyla birlikte, kızarıklığın ve kaşıntının boyutu büyür. Yüz, eklem yerleri, kulak arkası ve kollar, bu hastalığın en çok kendini belli ettiği bölgelerdir.

Bu hastalık bebeklerde de sıkça görülür ve genel olarak kendiliğinden geçer. Hastalık için yetişkinlerde de bebeklerde de krem tedavisi uygulanır. Eğer olumlu sonuç vermezse ilaç tedavisine başlanır.