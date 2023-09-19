Albert Einstein çalışmalarının irçok uygulaması var, ancak işte astronomi alanındaki en dikkat çekici olanlardan bazılarını görebilirsiniz.

Astronomi Alanında En Dikkat Çekici Özellikler

Yer çekimi dalgaları: 2016 yılında Lazer İnterferometre Yerçekimi Dalgası Gözlemevi (LIGO), kara deliklerin Dünya’dan yaklaşık 1,4 milyar ışık yılı çarpışmasından sonra meydana gelen, yerçekimi dalgaları olarak da bilinen uzay-zaman dalgalanmalarını tespit etti. LIGO, Albert Einstein bu dalgalanmaların varlığını tahmin etmesinden bir yüzyıl sonra, 2015’te yerçekimi dalgalarının ilk tespitini yaptı. Dalgalar, Einstein’ın genel görelilik teorisinin bir yüzüdür.

Merkür’ün yörüngesi: Merkür, büyüklüğüne göre çok yoğun bir nesneye (güneşe) yakın dönen küçük bir gezegendir. Genel görelilik, uzay-zaman eğriliğinin Merkür’ün hareketlerini etkilediğini ve yörüngesini değiştirdiğini gösterene kadar yörüngesi anlaşılamamıştı. Milyarlarca yıl boyunca Merkür’ün bu değişiklikler nedeniyle güneş sistemimizden atılma ihtimali düşüktür (Dünya ile çarpışma ihtimali daha da düşüktür).

Yerçekimi mercekleme: Bu, devasa bir nesnenin (bir galaksi kümesi veya bir kara delik gibi) etrafında ışığı bükmesi viral olmuştur. Bu bölgeye teleskopla bakan gökbilimciler, ışığın bükülmesinden dolayı büyük nesnenin hemen arkasındaki nesneleri görebilirler. Bunun ünlü bir örneği, Pegasus takımyıldızındaki bir kuasar olan Einstein’ın Kabaca 400 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksi, quasarın ışığını gökada etrafında dört kez görünecek şekilde büküyor.

Kara delikler: Nisan 2019’da Event Horizon teleskopu bir kara deliğin ilk görüntülerini gösterdi. Fotoğraflar, sadece kara deliklerin varlığını değil, aynı zamanda dairesel bir olay ufkuna (hiçbir şeyin kaçamayacağı, ışık dahil çoğu olasılığın) sahip olduğu da dahil olmak üzere, genel göreliliğin çeşitli yönlerini tekrar doğruladı. Doğrulanmış olayların geçerliliği sürmekte ve genel olarak kullanılmaktadır.

Özel görelilik kuramı: Einstein, hızlanmadığı sürece fiziksel yasaların tüm gözlemciler için aynı olduğunu gösterdi. Bununla birlikte bir vakumda ki ışığın hızı, gözlemcinin hangi oranda hareket ettiğinden bağımsız olarak her zaman aynıdır. Bu çalışma onun uzay ve zamanın şimdi ki uzay-zaman dediğimiz şeyle bağlantılı olduğunu anlamasına yol açtı. Dolayısıyla, bir gözlemci tarafından görülen olay, başka bir gözlemci tarafından farklı bir zamanda da görülebilir. Böylelikle görelilik kuramı farklı özel niteliklerde gözlemlenebilir. Hatta bu gözlemler sayesinde detaylı araştırmaların sonucuna varılabilir.

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