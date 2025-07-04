İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde birçok adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 137’ye ulaştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bugün adliyeye çıkarılan isimler arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı. Sulh Ceza Hakimliği’nde ifadeleri alınan Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya ve Tunç Soyer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın içeriğiyle ilgili detaylar kamuoyuna açıklanmazken, adliyeye sevk edilen isimlerin dosyada farklı suçlamalarla yer aldığı bildirildi. Gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşın cebinden az para çıkmasını hedefledik. Ancak müteahhitler eklenecek yüzde 20 oranını yeterli görmedikleri için kat maliklerinin çok daha ağır bedeller ödemesi durumu ile karşı karşıya kaldılar. Vatandaşın daha düşük bedeller ile inşaat yapabilmesi için kooperatifleşmeleri çözümünü ürettik. İZBETON yüzde 1 gibi KDV oranından dolayı çok düşük bedelle vatandaşa çok düşük ücretlerde müteahhitlik hizmeti vermesinin önünü açmıştır. Bayraklı bölgesinde uyguladığımız Halk Konut projelerinden ilham alarak ihalelere öncelikle İzBeton A.Ş.'yi sokmaya ve bu şirket adına kurulacak kooperatiflerle inşaatları yapmasına karar verdik. Bu kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de oy birliğiyle aldık. 1018 konut yapılacak olan Örnekköy 3'üncü etabında 500 kişilik kooperatifle 500 hak sahibinin evlerinin yapılması hedeflendi. Hem Uzundere 3'üncü ve 4'üncü etabı İZBETON'un yapması için belediye meclisinden oy birliği kararı alındı. Sonrasında ise İZBETON tarafından kooperatiflere işin verilmesi benim dahil olmadığım bir konudur. Bu işlemler, İZBETON adına Genel Müdür olan Heval Savaş Kaya tarafından sözleşmeler dahilinde yapılmıştır. Kooperatiflere yapılan devirde ise herhangi bir usulsüzlük olduğunu da düşünmüyorum. İZBETON tarafından kooperatiflere veya başkaca şirketlere sözleşme karşılığı verilecek işlemlerde benim dahilim yoktur"

Soyer, inşaatların ekonomik kriz nedeniyle yavaşladığını belirterek şunları dile getirdi:

“Gaziemir 1'inci etapta ve Uzundere 3 ve 4'üncü etaptaki projelerde ilerlemenin yavaş olmasının sebebi günümüzdeki ekonomik koşulların gerek enflasyonun artması gerekse de ham madde fiyatlarının sürekli artış göstermesi hayatın olağan akışında yapılacak işlerin yavaşlamasına sebep olmuştur. Ancak bu yavaşlama inşaatların bitmeyecek olduğunu anlamına gelmemektedir”

Kooperatif adına toplanan paraların ne yapıldığını bilmiyorum. Nerelerde harcandı, nerelere gönderildi bilmiyorum. Dile getirilen sorunlar kooperatif yönetimi ile üyeler arasında olan sorunlardır. Konunun benimle bir ilgisi yoktur. Bu beyanın nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgisi yoktur. Kooperatifte bahsedilen şahısları ve şirketleri bilmem. İnşaatların gecikmesinin temel nedeni oluşan ekonomik problemler ve artan maliyetlerdir. Kooperatiflerin günlük faaliyetleri kapsamında yaptıkları iş ve işlemler kooperatiflerin yönetimlerinin sorumluluğundadır. Baştan beri izah ettiğim üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasında yapılan işlemlerde bir usulsüzlük yoktur.”

Yıllardır açılan kentsel dönüşüm ihalelerine kimsenim katılmaması nedeniyle ile sürgit sonuçsuz kalan kentsel dönüşüm hedefiyle aynı yolu takip etseydim bugün benim ifademin alınmasını gerektirmeyecekti. 20 yıl önce EXPO 2015 adaylığı genel sekreterliği sırasında tek imza ile milyonlarca dolar harcama yaptım. Ardından 10 yıl Seferihisar Belediyesi'nde ve sonraki 5 yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde milyarlarca liralık dev bütçeleri yönettim. Birçok bakanlıktan, birçok dev holdingden daha büyük paraları idare ettim. Halen Alsancak ya da Alaçatı Port'ta değil Seferihisar'ın Ulamış köyünün 900 metre kırsalında, 75 metrekare zemine oturan 2,5 katlı bir evde ikamet ediyorum. Mızrak çuvala sığmaz nitelikli ya da niteliksiz dolandırıcılık bu haneye sığmaz. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum."

ASLANOĞLU'NUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise ifadesinde suçlamaları reddetti. Kooperatif başkanlığı yaptığı dönemde yasal çerçevede hareket ettiğini savunan Aslanoğlu, da şunları ifade etti:

“Kooperatif başkanlığı yaptığım yerde, alt yüklenici olduğumuz dönemde, bizim de alt yüklenicimize iş vermek ihale değildir. Dolayısıyla ihaleye fesat karıştırma konusu ile ilgili suçlanamam. Sahte kooperatif kurmuş, oraya üyeler kaydetmiş, insanlara ev yapmayı amaçlamadan üye yapmış olsam ya da kaçmış olsam bu suçlamadan bahsedilebilir. Zaten tüm Türkiye'nin bildiği gerçek üyelerden ve gerçek yöneticilerden oluşan bir kooperatif vardır. Ayrıca mühürlenene kadar inşaat da yapılmıştır. Ben bu kooperatifte sadece 1 yıl süre ile kooperatif başkanı olarak görev yaptım. Ben ayrıldıktan sonra da yeni yönetim tarafında ibra edildim. Ayrıca ben bıraktıktan sonra da inşaatlar devam etmiştir. Dolandırıcılık konusu yoktur. İnşaatın gecikmesi de hukuk davalarının konusudur. Her bir vatandaş alacaklı olduğunu düşündüğü konularda hukuk davası açabilir. Hakkımda açılmış hiçbir hukuk davası yoktur. Yargılanmaktan kaçmıyorum. Tüm bu olaylarda ceza soruşturması yapılacak ve gözaltı süreci uygulanacak bir konu yoktur. Gözaltında kalmam da adaletli değildir”