CHP'nin İnegöl belediye başkan adayı Ali Doğan, seçim kampanyası kapsamında Boğazköy ve Sungurpaşa köylerini ziyaret etti. Doğan ve ekibi, köy kahvelerinde köylülerle buluşarak taleplerini dinledi.

Doğan, seçim vaatleri arasında yer alan Boğazköy çevresi projesini köylülere tanıttı. Projeyi açıklarken, ”Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ve İnegöl Belediye Başkanlığı'nı kazanmamız durumunda bu bölgenin değerine değer ve anlam katacak bir projemiz var. Boğazköy Barajı çevre düzenlemesi projesi. Bu proje ile hala vatandaşlarca piknik alanı ve balık tutma alanı olarak kullanılan baraj kıyılarını düzenleyerek kapsamlı doğal bir yaşam alanı haline getireceğiz. Bu düzenlemeyle piknik alanları, aynı zamanda balık tutulabilecek, çadır kamp ve karavan kamp yerlerinin de olduğu yeşilin ve suyun güzelliğin birleştiği mükemmel planlı bir projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. İnsanları stresli iş ortamında ve şehir gürültüsünden uzaklaştırarak dinlenmelerini sağlayacak Ormanya projemizin(daha önceki programlarımızda bahsetiğimiz) yanında diğer önemli projelerimizden biride bu projedir. Bu iki proje İnegöl’ü Türkiye' nin doğal yaşam alanları anlamında önemli yerlere getirecek projeleridir. İnegöl'ü iç turizmin merkezi yapacak projeleridir. İnegöl'e artı değer katacak İnegöl'ü her anlamda canlandıracak yatırımlardır” ifadelerini kullandı.