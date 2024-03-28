CHP İlçe Başkanlığı seçim çalışmalarına dün 4 ayrı noktada ziyaretler gerçekleştirerek devam etti. CHP heyeti Şavşatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu, mobilya imalathaneleri ile köy çalışma grubu Süpürtü mahallesini ziyaret ederek dört ayrı noktada seçim çalışması yaptılar.

İnegöl Şavşatlılar Derneğinde coşkulu bir ilgiyle karşılanan CHP heyetinde, İlçe Başkanı Zemci Şahin, Belediye Başkan Adayı Ali Doğan ve meclis üyeleri adayları ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundular.

Şavşatlılar Derneğinde konuşan Doğan, kültürel zenginlikleri ve renkleri çok sevdiklerini, bunların bir tabloyu oluşturan renkler olduğunu söyledi. Doğan, İnegöl’ü ayakta tutan, İnegöl’e değer katan bu kültürel zenginlik ve renkler olduğunu belirtti. Doğan halkın kendisine İnegöl’ü yönetme yetkisi vermesi durumunda çalışan anne babaların çocukları için kreş hizmeti vereceği projelerini hayata geçireceğini, bu projeyle ev kadınlarının gözü arkada kalmadan çocuklarını güvenle teslim edecekleri kreşler açacaklarını söyledi.

Doğan, “Milattan önce 3000 yıllarına kadar giden İnegöl, 5000 yıllık bir tarihi geçmişiyle birçok medeniyeti ve kültürü üstünde barındırmış bu verimli topraklar, şimdi ve daha sonrada bir çok kültürü bağrında yaşayacaktır. Kadim İnegöl’ümüz hepimize yurt ve yuva olmuştur. Değerli ve her anlamda verimli olan bu coğrafyanın değerli ilçesini layıkıyla yönetmek istiyoruz. Bu bağlamda daha güzel, daha güçlü bir İnegöl için sizlerin değerli desteklerini bekliyoruz. Bu kardeşlik ve kültürel miras kentini el ele vererek sizlerle birlikte yönetmek istiyoruz. Eşit, adil ve hakça yönetmek istiyoruz. İnegöl’ün kaynaklarını israf etmeden doğru ve yerinde projelerle de kullanmak istiyoruz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN