İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden istifa eden Ali Doğru, Keles Belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptı. AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan, 2024 yerel seçimleri için Keles Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru hocanın başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı. Özcan, "2024 Yerel seçimlerinde Keles'ten Belediye Başkanlığı aday adaylığı için başvuru yapan İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru hocamızın müracaatını aldık. Kendisine Keles'e hizmet anlayışıyla çıktığı bu yolda başarılar dileriz.. Hayırlı olsun.." ifadelerini kullandı.