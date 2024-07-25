Temmuz ayının başında gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı olağan toplantısında önemli gelişmeler yaşandı. İki dönemdir başkanlık görevini üstlenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu görevine devam etmeyeceğini açıkladı. Koç, toplantıda yaptığı açıklamada, “Adaylığım söz konusu değil” diyerek, başkanlık görevini devredeceğini ifade etti. Koç, ayrıca, “Yönetim kurulunda kimlerin yer alacağı, Anadolu’dan mı yoksa 4 büyük kulüplerden mi biri olacak gibi konuları değerlendirdik. Önümüzdeki hafta tekrar toplanarak kararımızı vereceğiz. İkinci dönemim tamamlanıyor. Genelde 1 yıllık dönemler söz konusu, ancak bu süreyi 2 ya da 3 yıl olarak değiştirmeyi düşünüyoruz. Yeni bir nefese ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Bugün saat 14:00’te, Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri yeni başkanlarını seçmek üzere toplanacak. Seçim sürecinde, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat’ın adaylık müracaatında bulunmadığı bildirilirken, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya başkanlık için aday olacağını açıkladı. Özkaya, daha önce adaylık konusundaki sorulara, “Tabii ki” yanıtını vermişti.