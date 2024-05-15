2023-2024 Kültür-Sanat Sezonunu Türk astronom, dil bilimci ve matematikçi Ali Kuşçu’ya ithaf eden Esenler Belediyesi, Gökbilim Atölyesi’ne ev sahipliği yapacak. Atölyeye başvurular, 25 Mayıs’a kadar devam edecek.

Esenler Belediyesi, milli uzay hamlelerinin artarak devam ettiği bugünlerde Gökbilim Atölyesi ile geleceğin gök bilimcilerini yetiştirecek. Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak hazırlanan Ali Kuşçu Gök Bilim Atölyesi’nde bir ay sürecek eğitimlerde çocukların uzay bilimleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları için teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. “Astronomiye Giriş ve Uzayın Doğası”, “Uzaya İlk Yolculuk ve Alper Gezeravcı” ile “Ay Yapımı” gibi derslerin yanı sıra atölyede deney ve gözlemler de yapılacak. 7-10 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenecek atölyeye başvurular, www.esev.org adresi üzerinden yapılabilecek. Detaylı bilgi için 444 00 73 numaralı telefon aranabilecek.

Genç beyinler uzayda gibi hissedecek

Ali Kuşçu Gökbilim Atölyesi koordinatörü Mürvet Özgün,“Gençlerimizin artık bu alana daha meraklı olmaya başladığını görüyoruz. Biz de Esenler Belediyesi olarak böyle bir atölye düzenledik. Atölyemizde teorik eğitimler olacağı gibi ay ve asteroit yapımı, şekillendirmeler ve deneyler yapılacak. Gençlerimiz kendilerini atölyede herhangi bir derste gibi değil de uzayda gibi hissetsinler istiyoruz. Ülkemizin gelişmesinde, bilimde ve fende ilerlemesine yönelik genç beyinleri her daim destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.