“Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda yüksek miktarda altın bulundu. Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen bir adreste arama yapıldı.

200 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Tutuklu bulunan Alihan Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında yapılan aramada, kaynağı belirlenemeyen 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 347 milyon TL olduğu belirtildi.

ALİHAN KURİŞ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturmada, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler ise şu şekilde:

Alihan Kuriş,

Fahri Candemir,

Süleyman Kahraman,

Recep Okumuşlar,

Şeref Toprak,

Mehmet Hilmi Molla,

Nezih Murat Büyükgöze,

Metin Güder,

Hilmi Şenol,

Süleyman Hilmi Dinç,

Yunus Aslan,

Muharrem Hilmi Akbulut,

Mehmet Aksu,

Muhammed Dağ,

Mehmet Bozpınar,

Mehmet Akbacakoğlu,

Ahmet Şimşek,

Abdulkerim Emrah,

İsa Çardak,

Cevat Bağcı,

Zeki Altınel,

Hüseyin Türker,

Mehmet Kurban,

Mehmet Tekin,

Mustafa Gökduman,

Hamza Deniz,

Kazım Per,

Ahmet Uğut Pekcan,

Rıdvan Erdal,

Zübeyr Özcan,

Hayrullah Usul,

Muhammet Karaköse.

Adli kontrol kararı verilen isimler ise şu şekilde:

Yusuf Büyükgöze,

Ahmet Gökçen,

Ömer Yılmaz,

Ahmet Efe,

İsmail Hakkı Akgün,

Selman Süleyman Keşkekçi.

OPERASYONIN DETAYLARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon kapsamında, Kuriş dahil 38 kişi gözaltına alınmış, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verilmişti.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Soruşturma çerçevesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda da dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerden birinin ikametinde gerçekleştirilen aramada 20 ruhsatsız silah ile çok sayıda şarjör ele geçirildi.