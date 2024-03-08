İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde yapılan tesiste çalışmalar sürüyor. 2 bin 101 metrekare alan üzerine yapılacak çok amaçlı tesis, bölgenin ihtiyacını karşılayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alikahya Fatih Mahallesi’nde çok amaçlı olarak kullanılabilecek kültürel hizmet tesisinde sona yaklaştı. Konferans, kongre ve benzeri organizasyonların gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak hizmet tesisi 2 bin 101 metrekare alan üzerine yapıldı. Yapı alanı 433 metrekare ve çok amaçlı kullanılacak şekilde prefabrik olarak planlandı. Çok amaçlı kullanılabilecek hizmet tesisinde 162,79 metrekare eğitim salonu, 50 metrekare toplantı salonu, idari odalar, mutfak, bay-bayan mescit ile bay-bayan ve engelli tuvaleti yer alacak. Tesis etrafında 14 araçlık otopark da yapılacak.