Uluslararası Aliya Düşünce Derneğinin katkıları ile Bosna Hersek AK Parti Esnaf Birliğinin Bosna’da düzenlediği akşam yemeği programına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu video konferans ile katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Uluslararası Aliya Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu video konferans ile katıldığı toplantıda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli katılımcılar, Anadolu’da bir söz vardır, gerçek dostlar gökyüzündeki yıldızlar gibidir; onları her zaman göremezsiniz ama zor zamanlarınızda sizin için hep var olduklarını ve koşarak geleceklerini bilirsiniz. Türk milleti de tarihin her döneminde, sağına soluna bakmadan, her şartta ve her zaman, İnsanlığın İzzeti Bilge Lider Aliya’nın evlatları olan Boşnak kardeşlerinin ve Saray Bosna’nın yanında yer almış ve dünya durdukça da almaya devam edecektir. Türkiye, devlet millet el ele, Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerimizin güvenliğine ve istikrarına, refahının yükselmesine ve her alanda kalkınmasına büyük önem vermekte ve desteklerini sürdürmektedir. Asrın deprem felaketini yaşayan ülkemiz, bir taraftan hızlı bir şekilde yaralarını sararken, diğer yandan da 14 Mayıs’ta yapılacak asrın seçimine hazırlanmaktadır. Bu seçim sonucunda ya Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile Türkiye ve Türkiye’nin dostları ile kardeşleri kazanacak, ya da Türkiye’nin ve Gönül Coğrafyalarımızın karşısında olanların desteklediği ve çeşitli yıkıcı, bölücü ve ahlaki terör örgütlerinin de birlikte olduğu çok parçalı oluşum kazanacak. Ben inanıyorum ki.. Bilge lider Cennet Mekân Aliya’nın Türkiye’de oy kullanacak olan bütün evlatları yani Boşnak kardeşlerimiz sandıklara giderek, onun son nefesinde Bosna’sını ve halkının emanet ettiği Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alacaklar ve sadece Ankara’yı değil Adriyatikten-Çin seddine, Galiçya’dan-Yemene iki milyar kardeşlerinin de geleceği için oylarını kullanacaklardır. 14 Mayıs Seçimlerinin ülkemize ve bütün gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyor bu kıymetli gayretiniz için emeği geçenlere çok teşekkür ediyor sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum.”

