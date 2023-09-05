Ağır alkollü içkilerden önce bira içmek daha fazla sarhoş olmanıza neden olur mu?

Aldığınız toplam alkol miktarı, içki tercihinizden daha önemlidir. Hangi içkiyi önce sipariş etmeniz gerektiğini düşünmektense aldığınız toplam alkol miktarına dikkat edin. Kısa sürede fazla miktarda alkol tükettiğinizde çabuk sarhoş olursunuz.

Koyu renkli bira ve şarapları tercih etmek her zaman daha sağlıklı mıdır?

Koyu renkli içkiler çoğunlukla daha fazla antioksidan içerir, dolayısıyla daha sağlıklı oldukları düşünülür. Oysa fermantasyon sürecinden kaynaklanan zehirli kimyasallar koyu renkli alkollerde daha fazladır. Bu kimyasallar akşamdan kalma hissini arttırır ve ertesi gün kendinizi daha kötü hissetmenize neden olur.

Şaraplar yıllandıkça güzelleşir mi?

Yıllanmış şarapların daha değerli olduğu söylencesi her zaman doğru değildir. Bazı şaraplar özel mahzenlerde bekletildiğinde güzelleşse de maalesef bu durum her şarap için geçerli değildir. Şarabı son kullanma tarihinden fazla bekletmek antioksidan değerinin azalmasına neden olur. Bazı şarapların üretimini takiben en fazla bir yıl içinde tüketilmesi gerekir.

Koyu renkli biraların alkol ve kalori oranı açık renkli biralara göre daha yüksek midir?

Koyu renkli bira daha yoğun gözükür ve daha fazla kalori içerdiği düşünülür. Oysa biranın rengi bu açıdan yanıltıcı olabilir. Üretimde kullanılan buğday cinsine bağlı olarak, bazı koyu renkli biralar hem alkol oranı hem de kalori miktarı bakımından daha hafiftir.

Alkol aldıktan sonra yemek yemek akşamdan kalma sorununu çözer mi?

İçki içilen akşamlar çoğunlukla fazla yağlı ve ağır bir yemekle sonlanır. Yatmadan önce yemek yemek, anlık bir rahatlama ve ayılma hissi sağlayabilir ama ertesi gün kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olmaz. Üstelik sisteminizdeki alkol, yağlı yiyeceklerle buluştuğunda midenizi ekşitir ve ertesi sabah kendinizi daha kötü hissetmenize neden olur.