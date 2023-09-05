Alkolizm alkol alımını kontrol etmek, alkol ile ilgili kaygılı olmak, sorunlara sebep olsa da alkol alımına devam etmek, aynı etkiyi alabilmek için daha çok içmek (fiziksel bağımlılık) ve içmeyi hızlı bir şekilde azalttığınızda veya bıraktığınızda yoksunluk semptomlarına sebep olmak gibi sorunları içeren kronik ve genellikle de progresif bir hastalıktır. Eğer alkolizm probleminiz varsa, ne kadar içeceğinizi, ne kadar uzun süre içeceğinizi veya içmenizin nasıl sonuçlanacağını tutarlı bir şekilde öngöremezsiniz.

Alkolizm noktasına kadar ilerlememiş olsa bile alkol problemine sahip olunabilir. Bir soruna bağlı olarak içmek, tamamen alkole bağımlı olmasanız da hayatınızda sorunlara sebep olacak şekilde çok fazla alkol almanız demektir.

Aşırı içki içme – bir erkeğin art arda beş veya daha fazla veya bir bayanın art arda en az dört içki tükettiği içme biçimidir – alkolizmle ilişkili aynı sağlık risklerine ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Ne kadar çok içerseniz risk o kadar çoktur. Genellikle ergenlik çağındaki bireyler ve genç yetişkinlerde görülen aşırı içki tüketimi alkolizmin daha hızlı gelişmesine sebep olabilir.

Alkolizme sahipseniz veya alkolle ilgili bir sorununuz varsa herhangi bir yardım olmadan azaltamayabilir veya bırakamayabilirsiniz. Sorununuz olduğunu inkar etmeniz genellikle alkolizmin ve diğer aşırı içme türlerinin bir parçasıdır.

Belirtileri

Alkolizmin bulgu ve semptomları şunlardır. Eğer:

İçtiğiniz alkol miktarını sınırlamanız mümkün değilse

İçki içmek için güçlü bir ihtiyaç veya zorlama hissediyorsanız

Alkol toleransınız artmış ve bu yüzden de etkisini görmek için daha fazla içme hissi uyanıyorsa

Yalnız veya gizli içme eğiliminiz varsa

İçmediğiniz zamanlarda – bir tür bulantı, terleme veya titreme durumu gibi – fiziksel yoksunluk belirtileri yaşıyorsanız

Sorumluluklarınızı, yaptığınız bazı konuşmaları unutuyorsanız, “kendinden geçme” durumu yaşıyorsanız

Belirli zamanlarda içki ritüelleri yapıyorsanız ve bu ritüeller esnasında rahatsız edildiğinizde veya sorularla karşılaştığınızda öfkeleniyorsanız

Alkole ulaşamadığınız yerlerde, her zamanki içki içme saatiniz yaklaştığında rahatsızlık duyuyorsanız

İşte, arabanızda veya evde olası yerlerde alkol bulunduruyorsanız

Kasten sarhoş olmak için veya kendinizi “normal” hissetmek için içkinizi duble söyleyerek, hızlı içiyorsanız

Yasal olarak sorunlar veya diğer ilişkilerinizde, işyerinizde veya finansal olarak, içki içmeniz yüzünden sorunlar yaşıyorsanız

Sizi memnun eden faaliyetler ve hobilere karşı artık ilgi duymuyorsanız

Her ne kadar bir alkolik ile karşılaştırıldığınız zaman, kendinizde bu kadar çok içki içme isteği görmüyorsanız da, yukarıdaki bulgu ve semptomları yaşıyorsanız, o zaman sizin de aşırı içki içme veya alkol ile başka sorunlarınız olabilir. Fiziksel olarak içkiye karşı yoksunluk belirtileriniz de olmayabilir. Ancak bu tür içki içme modeli ciddi sorunlara ve alkolizme neden olabilmektedir. Alkolizm konusunda yardım almadan içme sorununuzdan kurtulmanız mümkün olmayacaktır.

Bir içki ne içermektedir? Standart bir içki:

355 mililitre düzenli olarak alınan birada (yaklaşık yüzde 5 alkol)

237 - 266 mililitre of malt likör (yaklaşık yüzde 7 alkol)

148 mililitre şarap (yaklaşık yüzde 12 alkol)

44 mililitre 80’lik saf sert içki (yaklaşık yüzde 40 alkol)

Benim içki içme durumum nedir? İçki içme sorununuz veya alkolizm konusunda çizgiyi geçip geçmediğinizi merak ediyorsanız, kendi kendinize aşağıdaki soruları sorabilirsiniz:

Eğer erkekseniz, hiç bir günde beş veya daha fazla içki içiyor musunuz?

Eğer kadınsanız, hiç bir günde dört veya daha fazla içki içiyor musunuz?

Hiç sabah güne başlamak için içki içme gereksinimi duyuyor musunuz?

İçki konusunda kendinizi suçlu hissediyor musunuz?

Kaç tane içkiden sonra durmanız gerektiğini düşünüyorsunuz?

Diğer insanlar içme alışkanlığınız konusunda sizi eleştirdiğinde veya yorum yaptığında rahatsız oluyor musunuz?

Şayet yukarıdaki bu soruların birçoğuna evet cevabı veriyorsanız, alkol probleminiz olabilir.

Ne zaman doktora gitmelisiniz

Şayet kimi zaman çok fazla içki içtiğinizi ya da ailenizin içki içmeniz konusunda endişeli olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşun. Alkolizm sorunu olduğunuzu düşünmeseniz dahi, içki içme konusunda, hayatınızda sorunlar olduğuna dair endişeler duyuyorsanız doktorunuza görünün. Bu konuda yardım almak için diğer yollar ise, ruh sağlığı uzmanları ile konuşmanız veya Adsız Alkolikler gibi destek gruplarına danışmak olabilir.

İçki içme konusunda herhangi bir sorununuz olmadığını veya bu konuda yardıma ihtiyacınız olmadığını hissedebilirsiniz, inkar bu konuda yaygın olan bir durumdur. Ne kadar içki içtiğinizin veya alkol kullanımının hayatınızı ne kadar etkileyebileceğinin farkına varamazsınız. İçki alışkanlığınız veya yardıma ihtiyacınız içki ile ilgili durumda, aileniz, arkadaşlarınız veya meslektaşlarınız ile konuşup, onları dinleyin.

Nedenleri

Alkolizm, genetik, psikolojik, sosyal ve çevresel faktörlerden etkilenmektedir ve bu etkiler vücudunuzda ve davranışlarınızda farklı tepkilere neden olur.

Bazı insanların içki içmeye başladığı zaman alkole karşı anormal tepkisi olmamasına rağmen, alkol bağımlısı olma süreci yavaş yavaş ortaya çıkar. Zamanla, çok fazla içki tüketimi kimyasalların normal dengesini değiştirebilir ve beyindeki zevk, yargı ve davranışları kontrol etme yeteneğine bağlı olan sinirlerin yapısını bozar. Bu durumun sonucunda da, kendinizi yeniden iyi hissetmek için veya olumsuz duyguları ortadan kaldırmak için alkole karşı istek duygusu oluşabilir.

Testler ve tanı

Şayet doktorunuz alkol sorunu olduğunuzdan şüpheleniyorsa, içme alışkanlıklarınız ile ilgili sorular soracaktır veya bir anket doldurmanızı talep edecektir. Doktorunuz aile üyeleri veya arkadaşlarınız ile konuşmak isteyebilir. Aile üyeleri kendi endişelerini paylaşmak için doktorunuzla da irtibata geçebilir. Ancak gizlilik yasaları nedeni ile sizin izniniz olmadan, doktorunuzun sizin hakkınızda herhangi bir bilgi vermesi yasaktır.

Alkolizm teşhisini tespit etmek için herhangi belirli bir test yoktur, ancak alkol kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık sorunları konusunda başka testler gerekebilir.

Alkolizm tanısı konusunda, Amerikan Psikiyatri Birliğinin yayımlamış olduğu, Mental Bozuklukların Tanısal (DSM) ve İstatistiksel El kitabında yer alan kriterleri karşılamanız gerekir. Bunlar ciddi sorunlara yol açan alkol kullanımı modellerini içerir, burada tanımlanan kriterler, üç veya 12 aylık dönemde veya daha uzun sürede, herhangi bir şekilde şunları yaşadıysanız:

Tolerans, Sarhoş hissetmek için gereken alkol miktarında artış gösterdiğiniz durumda. Alkolizm ilerledikçe, intoksikasyona yol açan miktarın düşmesinden dolayı, sonuç olarak oluşan karaciğer ya da merkezi sinir sisteminde hasarlar.

Yoksunluk belirtileri, alkol kullanmayı bıraktığınız zaman ortaya çıkan yoksunluk hissi. Bunlar titreme, uykusuzluk, bulantı ve anksiyete olabilir. Bu belirtileri önlemek adına, bazen gün boyunca daha fazla alkol alımı gereksinimi duymanız.

Kaldırabileceğinizden fazla alkol kullanmanız veya kaldırabileceğinizden uzun süre boyunca içmeniz.

İçkiye devam etme arzusu, içkiyi azaltmak için denemeniz veya bunu yapma girişiminde başarısız olmanızdan dolayı oluşan devam etme isteği.

İçmek için çok fazla zaman geçirme, alkol alımı ve alkol içeren ürünleri tüketim sonrasında kendini iyi hissetme.

Önemli faaliyetlerden vazgeçilmesi, buna sosyal, mesleki veya eğlence faaliyetleri de dahildir.

Alkol kullanmaya devam etme, fiziksel ve ruhsal olarak sorun olduğunun farkında olunmasına rağmen, alkol kullanımına devam edilmesi.

Tedaviler ve İlaçlar

Alkolizm sorunu yaşayan birçok kişi, tedavi alma konusunda tereddütte kalırlar, çünkü onlar kendilerinde böyle bir sorun olduğunu inkar etme eğilimindedirler. Sevdiklerine karşı bir müdahalede bulunmuş olan bazı kişiler, bu sorunla yüzleşmekte ve profesyonel yardıma ihtiyaçları olduklarını kabul edebilmektedir. Şayet çok fazla içki içen bir arkadaşınız veya ailenin bir üyesi varsa, onun hakkında endişeleriniz ve ona yaklaşımınızın nasıl olması gerektiğine dair tavsiye almak için bir profesyonel ile konuşun.

Çeşitli tedavilerin yardımı olabilir. Koşullara bağlı olarak, tedavi kısa bir müdahale, bireysel ya da grupla psikolojik danışma, ayakta tedavi programı veya yatarak tedavi yöntemlerini içerebilir.

İlk adım alkolle ilgili bir sorununuz olup olmadığını belirlemektir. Şayet henüz alkol kullanımız üzerinde kontrolünüzü kaybetmediyseniz, uygulanacak olan tedavi içmenizi azaltabilir. Ancak bir bağımlılık durumunuz varsa, bir anda sadece içkiyi kesmek etkisiz olacaktır. Yaşam kalitesini arttırmak için, alkol kullanımını durdurmaya çalışmak ana tedavi hedefi olmalıdır.

Alkolizm tedavisi şunları içerebilir:

Detoksifikasyon ve Yoksunlluk. Alkolizm tedavisine, bir detoksifikasyon programı ile başlanılabilir, bu genellikle 2 ila 7 gün arasında sürebilir. Sallanma, konfüzyon veya haküsinasyon (deliryum tremens), ya da diğer yoksunluk belirtilerini önlemek için sedatif ilaçlar almanız gerekebilir. Detoksifikasyon genellikle bir tedavi merkezinde veya hastanede yatılarak yapılan bir tedavi yöntemidir.

Alkolizm tedavisine, bir detoksifikasyon programı ile başlanılabilir, bu genellikle 2 ila 7 gün arasında sürebilir. Sallanma, konfüzyon veya haküsinasyon (deliryum tremens), ya da diğer yoksunluk belirtilerini önlemek için sedatif ilaçlar almanız gerekebilir. Detoksifikasyon genellikle bir tedavi merkezinde veya hastanede yatılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Becerilerin öğrenilmesi ve oluşturulması konusunda bir tedavi planının hazırlanması. Bunu genellikle alkol tedavi uzmanları hazırlamaktadır. Bunlar genellikle, hedeflerin belirlenmesi, davranış değişikliği teknikleri, kendi kendine yardım kılavuzları ve bir tedavi merkezinde uzman eşliğinde takip ve bakımı içermektedir.

Bunu genellikle alkol tedavi uzmanları hazırlamaktadır. Bunlar genellikle, hedeflerin belirlenmesi, davranış değişikliği teknikleri, kendi kendine yardım kılavuzları ve bir tedavi merkezinde uzman eşliğinde takip ve bakımı içermektedir. Psikolojik danışmanlık. Psikolojik danışma ve grup terapileri, kişinin alkol ile ilgili sorununu daha iyi anlamasını sağlayacak şekilde tedavi edici bir yöntemdir ve alkolizmden kurtulma konusunda psikolojik olarak destek vermektedir. Çiftler veya aile terapilerinden yararlanabilirsiniz – aile desteği iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Psikolojik danışma ve grup terapileri, kişinin alkol ile ilgili sorununu daha iyi anlamasını sağlayacak şekilde tedavi edici bir yöntemdir ve alkolizmden kurtulma konusunda psikolojik olarak destek vermektedir. Çiftler veya aile terapilerinden yararlanabilirsiniz – aile desteği iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Oral ilaçlar. Disulfiram adlı bir ilaç, alkolizmi tamamen tedavi etmemesi veya içme konusunda içki içmeyi önleme konusunda kompulsiyonu ortadan kaldırmamasına rağmen, size yardımcı olabilir. Eğer alkol alıyorsanız, ilaçlar fiziksel bir tepki üretir. Bu belirtiler, kızarma, bulantı, kusma ve baş ağrısına neden olabilir. Naltrekson, alkolün neden olduğu iyi duyguları bloklama amacıyla kullanılan bir ilaçtır, ağır içiciliği önlemek ve içme dürtüsünü azaltır. Acamprosate, alkol isteği konusunda mücadeleye yardımcı olabilir. Bu ilaç, Disulfiram, natrekson ve akamprosat ilaçlarının aksine, içki alımı gerçekleştikten sonra kendinizi hasta hissetmenizi neden olmaz.

Disulfiram adlı bir ilaç, alkolizmi tamamen tedavi etmemesi veya içme konusunda içki içmeyi önleme konusunda kompulsiyonu ortadan kaldırmamasına rağmen, size yardımcı olabilir. Eğer alkol alıyorsanız, ilaçlar fiziksel bir tepki üretir. Bu belirtiler, kızarma, bulantı, kusma ve baş ağrısına neden olabilir. Naltrekson, alkolün neden olduğu iyi duyguları bloklama amacıyla kullanılan bir ilaçtır, ağır içiciliği önlemek ve içme dürtüsünü azaltır. Acamprosate, alkol isteği konusunda mücadeleye yardımcı olabilir. Bu ilaç, Disulfiram, natrekson ve akamprosat ilaçlarının aksine, içki alımı gerçekleştikten sonra kendinizi hasta hissetmenizi neden olmaz. Enjekte ilaçlar. Vivitrol, Naktrekson ilacının bir sürümüdür, uzman bir sağlık personeli tarafından ayda bir kez enjekte edilir. Benzer ilaç, hap şeklinde de alınabilir, ilacın enjektabl sürümü alkol bağımlılığı sonrası iyileşme sürecinde, kişilerin sürekli kullanmasına kolaylık sağlayabilir.

Vivitrol, Naktrekson ilacının bir sürümüdür, uzman bir sağlık personeli tarafından ayda bir kez enjekte edilir. Benzer ilaç, hap şeklinde de alınabilir, ilacın enjektabl sürümü alkol bağımlılığı sonrası iyileşme sürecinde, kişilerin sürekli kullanmasına kolaylık sağlayabilir. Sürekli destek. Tamamlayıcı tedavi programları ve destek grupları, alkolizmden kurtulan kişilerin içme ve içmeyi bırakma sorunları konusunda, relapsları yönetme ve gerekli yaşam tarzı değişiklikleri ile başa çıkma konusunda yardımcı olmaktadır. Bu destek tedavileri, tıbbi veya psikolojik bakım veya adsız alkolikler gibi destek gruplarına katılımı içerebilir.

Tamamlayıcı tedavi programları ve destek grupları, alkolizmden kurtulan kişilerin içme ve içmeyi bırakma sorunları konusunda, relapsları yönetme ve gerekli yaşam tarzı değişiklikleri ile başa çıkma konusunda yardımcı olmaktadır. Bu destek tedavileri, tıbbi veya psikolojik bakım veya adsız alkolikler gibi destek gruplarına katılımı içerebilir. Psikolojik sorunların tedavisi. Alkolizm yaygın olarak diğer ruh sağlığı bozuklukları ile birlikte oluşur. Konuşma terapisi (psikoterapi ya da psikolojik danışmanlık), ilaçlar veya diğer tedavi yöntemleri ile depresyon, anksiyete veya bu durumlardan başka herhangi birine sahipseniz, ruh sağlığı durumunuz için tedavi edilmeniz gerekebilir.

Alkolizm yaygın olarak diğer ruh sağlığı bozuklukları ile birlikte oluşur. Konuşma terapisi (psikoterapi ya da psikolojik danışmanlık), ilaçlar veya diğer tedavi yöntemleri ile depresyon, anksiyete veya bu durumlardan başka herhangi birine sahipseniz, ruh sağlığı durumunuz için tedavi edilmeniz gerekebilir. Diğer durumlar için tıbbi tedaviler. Alkolizm ile birlikte yaygın olarak yaşanılan tıbbi sorunlar şunlardır, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, karaciğer hastalığı ve kalp hastalığı. Şayet içki alımını sonlandırmazsanız, aşırı derecede alkol kullanımına bağlı olarak, daha önemli ölçüde sağlık sorunları yaşama riskinizi arttırabilirsiniz.

Alkolizm ile birlikte yaygın olarak yaşanılan tıbbi sorunlar şunlardır, yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, karaciğer hastalığı ve kalp hastalığı. Şayet içki alımını sonlandırmazsanız, aşırı derecede alkol kullanımına bağlı olarak, daha önemli ölçüde sağlık sorunları yaşama riskinizi arttırabilirsiniz. Ruhsal uygulama. Düzenli olarak ruhsal uygulama türlerini geliştiren kişiler, alkolizm veya diğer bağımlılıklardan kurtulma ve korunma konusunda daha başarılı olmaktadırlar. Birçok kişi için, manevi yönlerinin daha derin fikirlerle geliştirilmesi, içkiden kurtulma konusunda önemli bir unsur olmaktadır.

Yerleşik tedavi programları Ciddi bir alkol sorunu olan kişinin, yerleşik bir rehabilite tesisinde kalması gerekebilir. Bireysel ve grup tedavileri, adsız alkolikler gibi alkolizm destek gruplarına katılım, eğitim konferansları, aile katılımı, aktivite tedavisi ve danışmanlar, profesyonel kadrosu ve çalışan doktorları olan alkolizm tedavisinde deneyimli merkezler, bu tür tedavi yöntemlerindendir.

Yaşam tarzı ve evde bakım

İçme veya alkolizm ile başa çıkabilmeniz için, alışkanlıklarınızı değiştirmeniz ve farklı bir yaşam tarzı seçmeniz gerekir.

Sosyal durumunuzu göz önünde bulundurun. Ailenize ve çevrenizdeki arkadaşlarınıza artık içki içmediğinizi kesin bir dille ifade edin. Şayet bu sorundan kurtulmak istiyorsanız, bu şekilde yaşayan bir arkadaş grubu veya sosyal bir ortamdan kendinizi uzaklaştırmanız gerekebilir.

Ailenize ve çevrenizdeki arkadaşlarınıza artık içki içmediğinizi kesin bir dille ifade edin. Şayet bu sorundan kurtulmak istiyorsanız, bu şekilde yaşayan bir arkadaş grubu veya sosyal bir ortamdan kendinizi uzaklaştırmanız gerekebilir. Sağlıklı alışkanlıklar geliştirin. Örneğin, iyi bir uyku, düzenli olarak fiziksel aktiviteler ve sağlıklı bir beslenme tarzı alkolizmden kurtulmanızda yardımcı olacaktır.

Örneğin, iyi bir uyku, düzenli olarak fiziksel aktiviteler ve sağlıklı bir beslenme tarzı alkolizmden kurtulmanızda yardımcı olacaktır. Alkol içermeyen şeyler yapın. İçki içmenin dışında faaliyetler olduğunu görebilirsiniz. Alkolün yerini bu hobi ve eğlencelerle değiştirebilirsiniz.

Alternatif Tıp

Alkolizmden kurtulmak için aldığınız tedaviye ek olarak, çeşitli alternatif tıp tekniklerinden yardım alabilirsiniz. Örnek olarak şunları verebiliriz:

Yoga. Yoga'nın duruş ve kontrollü nefes egzersizleri serisiyle, dinlenmenize yardımcı olabilir ve stresinizi yönetmeyi öğrenebilirsiniz.

Yoga'nın duruş ve kontrollü nefes egzersizleri serisiyle, dinlenmenize yardımcı olabilir ve stresinizi yönetmeyi öğrenebilirsiniz. Meditasyon. Meditasyon esnasında, dikkatinizi ve zihninizi, kalabalık ve strese neden olabilecek karışık düşünce akışlarından kurtarabilirsiniz.

Meditasyon esnasında, dikkatinizi ve zihninizi, kalabalık ve strese neden olabilecek karışık düşünce akışlarından kurtarabilirsiniz. Akupunktur. Akupunktur sayesinde, saç teli inceliğinde iğneler cilt altına yerleştirilir. Akupunktur, anksiyete ve depresyonu azaltmaya yardımcı olur.

Başa çıkmak ve destek

Alkolizmi olan birçok kişi, ve onların aile üyeleri destek gruplarına katılarak, hastalıkla başa çıkma, önleme ve relaps ile uğraşarak ayık kalma konusunda önemli ölçüde bilgi sahibi olmaktadır.

Adsız Alkolikler Adsız Alkolikler (AA) insanların alkolizmden kurtulmak için kendi kendilerine oluşturdukları bir gruptur. AA grubu, toplu olarak kurtulmayı hedefleyen kişilere, etkili bir model olarak, ayık bir akran grubu sunmaktadır. AA programı, 12 temel adım etrafında inşa edilmektedir, bunlar ayık bir yaşam sürmek isteyen insanlara basit önerileri içermektedir. Kurtarma kılavuzu olarak, 12 adımda, kişilerin alkolizm yüzünden, alkole karşı olan güçsüzlükleriyle yüzleşmeleri konusunda yardımcı olunmaktadır. Burada kişilerin geçmişleri ve gelecekleri konusunda ki çaresizliklerinden dürüst bir şekilde paylaşmalarının altı çizilmektedir.

AA kurtarma, her kişinin benzersiz olan deneyimlerini kabule dayanmaktadır. Dinlenilen ve paylaşılan hikayeler sayesinde, alkole bağlı içme sorunu konusunda kişiler yalnız olmadıklarını öğrenmektedirler. Üyelik veya 12 adımı izlemek için herhangi bir ücret gereksinimi yoktur – ayık kalma konusunda sadece istekli olmak yeterlidir.

Al-Anon ve Alateen Al-Anon, başkalarının yaşadığı alkolizm sorunundan etkilenen kişiler için tasarlanmıştır. Orada paylaşılan hikayelerle, nasıl büyük bir anlayışın kazanılması ve hastalığın tüm aileyi nasıl etkilediği anlatılmaktadır. Al-Anon, AA grubunun temel 12 adımını, katılımcıların hayat ilkeleri haline getirmeleri konusunda teşvik eder. Ayrıca ayrılmanın ve af etmenin öğrenilmesi gerektiğini vurgular. Birçok toplumda Alateen gruplar, alkolizm olan gençler için de kullanılmaktadır.

Doktorunuz veya danışmanınız, bir AA grubuna veya diğer bir yere destek grubuna katılımınız konusunda öneride bulunabilir. Bu gruplar yaygın olarak telefon rehberlerinde, yerel gazetelerde veya web siteleri üzerinde listelenmiştir.

Korunma

Erken müdahale sayesinde gençlerde alkolizm önlenebilmektedir. Gençler açısından bağımlılık olasılığı, anne, eş ve diğer rol modellerin etkisine; onların alkol reklamlarından etkilenmesine; erken yaşlarda alkol kullanımına başlanmasına; alkol için psikolojik ihtiyaç duymaya ve genetik faktörlerle risk oranını arttırmaktadır.

Şayet ergenlik çağında bir çocuğunuz varsa, alkol sorunları olduğuna dair bulgu ve semptomlara karşı uyanık olmalısınız:

Faaliyetler ve hobilerine karşı kişisel olarak ilgi kaybı varsa

Kanlı gözler, konuşma bozukluğu, koordinasyon ve hafıza sorunları ile ilgili problemler yaşıyorsa

Arkadaş ilişkileri veya yeni bir kalabalık ortama katılma konusunda zorluk yaşıyorsa

Sınıf düşüşü veya okulda sorunları varsa

Sık sık ruh hali değişiklikleri veya savunma davranışı sergiliyorsa

Genç ergeninizin alkol kullanımını önlemeye yardımcı olabilirsiniz. Kendi alkol kullanımınızı örnek olarak göstererek başlayabilirsiniz. Çocuğunuzla açıkça konuşmalısınız, birlikte kaliteli zaman geçirmeli ve aktif bir şekilde çocuğunuzun hayatında yer almalısınız. Çocuğunuzdan nasıl davranışlar beklediğinizi bildirmeli – kurallara uymaması durumunda sonuçlarının neler olabileceğini açıklamalısınız.