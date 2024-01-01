Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana geldi. İddaya göre, Bozüyük’ten İnegöl’e seyir halinde olan Necati E. (28), alkol kullandıktan sonra 16 BEE 559 plakalı kamyonetin direksiyonuna geçti. Kontrolden çıkan kamyonet, şarampole uçtu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki diğer Kazım D. (19) ve Talha D. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.