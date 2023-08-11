Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, dramatik bir cinayet işlendi. Saldırganın gözetlediği yabancı plakalı otomobile düzenlediği silahlı saldırı sonucunda, Murat Yalçın (42) hayatını kaybetti. Eşi Aysel Yalçın ise saldırıdan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Olay yerindeki kanlı sahne, diğer sürücülerin haber vermesiyle jandarma ve sağlık ekiplerinin harekete geçmesine neden oldu. Jandarma ekipleri hızla güvenlik önlemlerini alırken, sağlık görevlileri incelemeler sonucunda Murat Yalçın'ın kurşun isabeti sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından yapılan incelemeler sonucu Murat Yalçın'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemi sonrasında Yalçın'ın cenazesi, Viranşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, cinayet soruşturmasını yürütürken, olayın şüphelisi ve kullanılan araç hakkında kamera kayıtlarını inceledi. Saldırının sürücü değişikliği sırasında gerçekleştiği belirlenirken, kimliği tespit edilen cinayet şüphelisi Mehmet Mencik operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Mehmet Mencik'in, cinayetten sonra saç ve sakalını keserek tanınmamak için çaba gösterdiği görüldü. Jandarma sorgusunda Mencik'in, Aysel Yalçın ile yasak bir ilişkisinin olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Bu itiraf üzerine Aysel Yalçın da ifade vermek üzere sorguya alındı. Aysel Yalçın, eşi Murat Yalçın'la aile baskısıyla evlendirildiğini ve bu nedenle birkaç kez intihar teşebbüsünde bulunduğunu dile getirdi.

Üç çocuk annesi Aysel Yalçın, ifadesinde şunları anlattı: "Almanya'dan Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaparken, internet üzerinden tanıştığım ve sevdiğim Mehmet Mencik ile buluşmayı planladık. Eşim bir süre araç kullandıktan sonra ben direksiyon başına geçtim. Bir kavşakta bizi takip eden Mehmet Mencik, aracımızın önünde durarak eşime ateş açtı, onu öldürdü ve cep telefonumu alarak kaçtı. Bu olaydan dolayı çok pişmanım."

Mehmet Mencik ise verdiği ifadesinde, üç yıl önce Almanya'da yaşayan Aysel Yalçın ile internet üzerinden tanıştıklarını ve yasak bir ilişki yaşadıklarını söyledi. Aysel Yalçın'ın eşinden kurtulması için kendisine sürekli para gönderdiğini ve bu parayla ev aldığını itiraf etti. Mencik, cinayetten sonra yakalanmamak için pasaport çıkartarak Almanya'ya kaçmayı planladığını belirtti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında yaşanan olayla ilgili cinayet şüphelisi Mehmet Mencik ile Aysel Yalçın jandarma tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Olayın detayları adli makamlarca daha fazla incelenecek.