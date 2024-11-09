Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik’le Hafta Sonu'nun konuğu oldu.

Burada önemli değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, Oruç Reis'in Somali'deki çalışmalarına da değindi.

"Somali özelinde işin özel bir durumu var. Bizim büyük resimde Somali'deki varlığımız ve diğer coğrafyalardaki varlığımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltma politikasının yansıması. Somali 2012 yılında dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi." diyen Bayraktar akabinde süreci anlattı ve şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihlerde ailesiyle birlikte oralara gitti. Biz Türkiye olarak Somali'ye çok büyük bir proje için açık denizde arama projesi için gidiyoruz. Türkiye hidrokarbon arayacak. Tarihimizde ilk kez kendi gemilerimizle bu faaliyeti başka ülkelerde yapıyor olacağız. Oruç Reis, gemi olarak Türk tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'de bu faaliyetlerimize başlamış olduk.

Oruç Reis gemi olarak da Türk tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'de bu faaliyetlerimize başlamış olduk. Orada devletimizin tüm ilgili kurumlarıyla yaptığımız çalışmalar çok değerli.

Somali denizlerindeki aramamızın özünde petrol var. İlk etapta sismik yapıyoruz. Biz bu işi dünyadaki bütün uluslararası petrol arama şirketleri nasıl yapıyorsa aynı standartta yapıyoruz. Şimdiden şunu bulacağız, bunu bulacağız demiyoruz.

Ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Oruç Reis çok gelişmiş, aldığı veriyi gemide işleme yapabilecek bir gemi. 6-7 ay veri toplama süreci olacak, bunlar değerlendirilip sondaj aşamasına geçilmesini ümit ediyoruz.

Njier, Sudan, Somali'de petrol, doğal gaz ve madenlerle ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Nijer'de 2025 yılında ilk altın üretimimizi gerçekleştireceğiz. Arama safhasını geçmiş durumdayız. Şu anda farklı sahalarla alakalı çalışmalarımız devam ediyor'' ifadelerine yer verdi.