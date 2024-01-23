1976 İnegöl doğumlu olan Alper Taban, İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

2000-2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yapan Taban, 2005 yılında İnegöl Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. 2005-2013 yılları arasında AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev alan Taban, 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Başkan Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin istifasının ardından İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi akabinde 08 Kasım 2017 tarihinde İnegöl Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü oturumda İnegöl Belediye Başkanlığı görevine getirildi. Alper Taban, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İnegöl Belediyesi Belediye Başkanı seçildi.

Taban, evli ve iki çocuk babasıdır.