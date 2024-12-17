Başkan Osman Çelik, ilk olarak ASEM Mobilyacılar Çarşısı'nda devam eden kaldırım, tretuvar ve kavşak düzenleme işlerini gözden geçirdi. Ardından, Arabacıalanı Mahallesi’ndeki Yüzdağ, İlkay ve Yüncü sokaklarındaki yağmur suyu hattı döşeme ve asfalt öncesi kazı çalışmalarını takip eden Çelik, saha ekiplerinden ve yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Çelik, bu projelerin tamamlanmasının ardından bölgelerin daha güvenli ve modern bir görünüme kavuşacağını vurguladı. Ayrıca, Çelik, ekiplere emekleri için teşekkür ederken, çalışmalarında kolaylıklar diledi.