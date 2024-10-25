Fabrikanın inşaat sürecinin hızla ilerlediğini vurgulayan Tosyalı, "Gelecek yılın sonuna doğru tank fabrikamız tüm birimleriyle faaliyete geçmiş olacak. Bu süreçte, ilk tankların da üretimini tamamlayarak, ihtiyaç duyan kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz," dedi.

Fuat Tosyalı, projenin stratejik önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesinin artırılmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Tank fabrikasının, modern savaş araçlarının geliştirilmesi ve üretimi açısından kritik bir rol üstleneceğini belirten Tosyalı, bu tür yatırımların ülkenin savunma ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için elzem olduğunu vurguladı.

Ayrıca, bu projenin yerel istihdam yaratma potansiyeline de değinen Tosyalı, fabrikanın açılmasıyla birlikte birçok kişiye iş imkanı sunulacağını ve bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli bir destek sağlanacağını sözlerine ekledi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, yüksek teknolojiye sahip tankların üretimi sayesinde Türkiye’nin uluslararası alandaki savunma sanayi rekabetçiliğinin artacağı öngörülüyor.