Hayallerinizi ertelemeyin, gelin Alternatif Bank’tan İhtiyaç Kredisi kullanın!
Alternatif Bank, beyaz eşyadan giyime, evlilikten çocuklarınızın okul masraflarına kadar her türlü harcamanız için İhtiyaç Kredisi ile yanınızda.
Vade: En az 3 ay, en fazla 36 aydır.
Teminat: Teminatsız kullanılır. (Yapılacak değerlendirme sonucunda Alternatif Bank’ın kefil isteme hakkı mevcuttur.)
Vergi ve Fon: % 15 KKDF ve % 5 BSMV alınır.
Sigorta: Kredi teminatı için Hayat Sigortası yapılması gereklidir. Sigorta tutarı yaş, cinsiyet ve kredi tutarına göre değişmektedir
Para Cinsi: Sadece TL olarak kullandırılır.
Evrak: Başvuru aşamasında aşağıdaki evraklar zorunludur.
- Nüfus Cüzdanı
- Adres Teyit Edici Belge
- Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu, Kira Kontratı, vb.)
Bireysel İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
|Vade (Ay)
|Faiz Oranları
|6
|1,68%
|12
|1,68%
|18
|1,68%
|24
|1,68%
|36
|1,68%
Bireysel İhtiyaç Kredisi İçin Yıllık Maliyet Oranları
|Kredi Tutarı (TL)
|Kredi Vadesi (AY)
|Aylık Taksit Tutarı
|Alınacak Ücretler* (TL)
|Aylık Faiz Oranı (%)
|Aylık Toplam Maliyet Oranı (%)
|Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
|10.000
|36
|393 TL
|457
|1,68%
|2,31%
|27,73%
* Alınacak ücretlere vergi dahil, En az 300 TL olmak üzere Kredi tutarının %2’si bedelinde Tahsis Ücreti, En az 300 TL olmak üzere Kredi tutarının %2 si bedelinde Dosya ücreti, ve vade bazında değişen, 30 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası dahildir.
***Kredi tutarı olarak; BDDK’nın bankalar arası karşılaştırma tablosunda yeralan kredi tutarları dikkate alınmıştır.
KKDF %15, %5 BSMV’dir.
|Masraf Açıklaması
|Azami Masraf Tutari
|Ödeme Planında Değişiklik
|BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir
|500 TL
|Başka Bankadan Bakiye Transferi
|Tutarın %2’si minimum 1000 TL BSMW ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.
|Dekont Gönderim Ücreti
|BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.
|3 TL
|Gecikme Bildirim Ücreti
|BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.
|10 TL
|İhtiyaç Kredisi Tahsis Ücreti
|Tutarın %2’si minimum 300 TL BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.
|%2
|Dosya Ücreti
|Tutarın %2’si Minimum 300 TL BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.
|%2
|BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi)
|%5
|KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu)
|%15