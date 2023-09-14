Hayallerinizi ertelemeyin, gelin Alternatif Bank’tan İhtiyaç Kredisi kullanın!

Alternatif Bank, beyaz eşyadan giyime, evlilikten çocuklarınızın okul masraflarına kadar her türlü harcamanız için İhtiyaç Kredisi ile yanınızda.

Vade: En az 3 ay, en fazla 36 aydır.

Teminat: Teminatsız kullanılır. (Yapılacak değerlendirme sonucunda Alternatif Bank’ın kefil isteme hakkı mevcuttur.)

Vergi ve Fon: % 15 KKDF ve % 5 BSMV alınır.

Sigorta: Kredi teminatı için Hayat Sigortası yapılması gereklidir. Sigorta tutarı yaş, cinsiyet ve kredi tutarına göre değişmektedir

Para Cinsi: Sadece TL olarak kullandırılır.

Evrak: Başvuru aşamasında aşağıdaki evraklar zorunludur.

  • Nüfus Cüzdanı
  • Adres Teyit Edici Belge
  • Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu, Kira Kontratı, vb.)

Bireysel İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Vade (Ay) Faiz Oranları
6 1,68%
12 1,68%
18 1,68%
24 1,68%
36 1,68%

Bireysel İhtiyaç Kredisi İçin Yıllık Maliyet Oranları

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (AY) Aylık Taksit Tutarı Alınacak Ücretler* (TL) Aylık Faiz Oranı (%) Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%)
10.000 36 393 TL 457 1,68% 2,31% 27,73%

* Alınacak ücretlere vergi dahil, En az 300 TL olmak üzere Kredi tutarının %2’si bedelinde Tahsis Ücreti, En az 300 TL olmak üzere Kredi tutarının %2 si bedelinde Dosya ücreti, ve vade bazında değişen, 30 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası dahildir.
***Kredi tutarı olarak; BDDK’nın bankalar arası karşılaştırma tablosunda yeralan kredi tutarları dikkate alınmıştır.
KKDF %15, %5 BSMV’dir.

Masraf Açıklaması Azami Masraf Tutari
Ödeme Planında Değişiklik BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir 500 TL
Başka Bankadan Bakiye Transferi Tutarın %2’si minimum 1000 TL BSMW ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir.
Dekont Gönderim Ücreti BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. 3 TL
Gecikme Bildirim Ücreti BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. 10 TL
İhtiyaç Kredisi Tahsis Ücreti Tutarın %2’si minimum 300 TL BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. %2
Dosya Ücreti Tutarın %2’si Minimum 300 TL  BSMV ödenecek tutar üzerinden ayrıca tahsil edilir. %2
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) %5
KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu) %15

 

 

 

32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Bankalar 32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Bankalar