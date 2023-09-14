Hayallerinizi ertelemeyin, gelin Alternatif Bank’tan İhtiyaç Kredisi kullanın!

Alternatif Bank, beyaz eşyadan giyime, evlilikten çocuklarınızın okul masraflarına kadar her türlü harcamanız için İhtiyaç Kredisi ile yanınızda.

Vade: En az 3 ay, en fazla 36 aydır.

Teminat: Teminatsız kullanılır. (Yapılacak değerlendirme sonucunda Alternatif Bank’ın kefil isteme hakkı mevcuttur.)

Vergi ve Fon: % 15 KKDF ve % 5 BSMV alınır.

Sigorta: Kredi teminatı için Hayat Sigortası yapılması gereklidir. Sigorta tutarı yaş, cinsiyet ve kredi tutarına göre değişmektedir

Para Cinsi: Sadece TL olarak kullandırılır.

Evrak: Başvuru aşamasında aşağıdaki evraklar zorunludur.

Nüfus Cüzdanı

Adres Teyit Edici Belge

Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu, Kira Kontratı, vb.)

Bireysel İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları

Vade (Ay) Faiz Oranları 6 1,68% 12 1,68% 18 1,68% 24 1,68% 36 1,68%

Bireysel İhtiyaç Kredisi İçin Yıllık Maliyet Oranları

Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (AY) Aylık Taksit Tutarı Alınacak Ücretler* (TL) Aylık Faiz Oranı (%) Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) 10.000 36 393 TL 457 1,68% 2,31% 27,73%

* Alınacak ücretlere vergi dahil, En az 300 TL olmak üzere Kredi tutarının %2’si bedelinde Tahsis Ücreti, En az 300 TL olmak üzere Kredi tutarının %2 si bedelinde Dosya ücreti, ve vade bazında değişen, 30 yaşında-Fikren Çalışan-Erkek için Azalan Kapitalli Kredili Hayat Sigortası dahildir.

***Kredi tutarı olarak; BDDK’nın bankalar arası karşılaştırma tablosunda yeralan kredi tutarları dikkate alınmıştır.

KKDF %15, %5 BSMV’dir.