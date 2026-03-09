Sinema dünyasının sevilen isimlerinden Çetin Altay ile başarılı oyuncu Özlem Karaaytu'nun başrollerini paylaştığı iki perdelik komedi oyunu, eğlenceli kurgusu ve temposu hiç düşmeyen performanslarıyla izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Salonun büyük bölümünü dolduran sanatseverler, oyuncuların performansını uzun süre alkışladı. Hasan Can Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro oyununa Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Kültür ve sanat etkinliklerine gösterilen yoğun ilgi, geceye ayrı bir renk kattı.

Başkan Şehirli: 'Sanatı halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz'

Program sonunda açıklama yapan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, kültür ve sanat etkinliklerinin toplumun sosyal yaşamına önemli katkı sağladığını belirterek 'Altıeylül Belediyesi olarak ilçemizde kültür ve sanatın daha fazla yer bulması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu akşam değerli sanatçılarımız Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun sahne aldığı 'Hangisi Gerçek?' adlı tiyatro oyununu komşularımızla birlikte izlemekten büyük mutluluk duydum. Sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal ve kültürel etkinliklerle bir araya geldiği, keyifli vakit geçirdiği bir Altıeylül için kültür sanat programlarımızı sürdüreceğiz. Bu güzel oyunu bizlerle buluşturan değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi. Gösterinin sonunda sahneye çıkan Başkan Şehirli, tiyatro ekibini tebrik ederek oyunculara çiçek takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.