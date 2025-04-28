Altındaki son gelişmeleri değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, "4000 TL seviyesinin altı görülmeden yeni alım yapmam" ifadelerini kullandı.

Piyasalar yeni haftaya hareketli başlarken, altındaki gelişmeler yatırımcılarda heyecan uyandırdı. Haftalardır rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı gün içerisinde 4115 TL’ye kadar yükseldi. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise 4125-4175 lira bandında satışa sunuldu.

Altın fiyatları yükseliş trendini bütün hızıyla sürdürürken, Finans Uzmanı İslam Memiş de yatırımcıları ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

“Bu seviye gelmeden altın almam” diyen Memiş'in konuşmasında şu ifadeler öne çıktı:

Altın fiyatları köpük bir yükseliş yaşadı. Yıllık getiriyi 4,5 ay gibi kısa bir sürede verdi. Altının ons tarafında 3500 dolar seviyesinden başlayan satış dalgası hala devam ediyor.

Gram altında da 4000 TL seviyesinin altı görülmeden yeni alım yapmam. Kısa vadede düşüşler olacak, ama panik yok. Altın, altın çağını yaşayacak.

Kısa vadeli al-sat riskli, uzun vadeli düşünün. 2026’da 6000 TL hedef. Dedikodulara kulak asmayın, paniğe kapılmayın. Sabırlı olan kazanır.