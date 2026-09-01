İstanbul'un yeni tarım ve turizm rotası olan Arnavutköy'de çilek ve lavanta bahçesi açılış töreni gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Dursunköy Mahallesi İstanbul Caddesi'nde sosyal yaşamı ve tarım turizmi hayata geçiren bir projeye imza atıldı. Proje kapsamında çilek ve lavanta bahçesinin bugün açılış töreni gerçekleştirildi. Dualar ve İstiklal Marşı eşliğinde başlayan açılış törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul AK Parti Milletvekili Seda Gören ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklar ise açılış töreniyle birlikte lavanta ekim işlemi gerçekleştirdi. Yaklaşık 60 dönümlük bir alanı kapsayan proje, İstanbul'da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için bir deneyim ve ziyaret noktası olarak planlandı.

Vatandaşlara çilek ve lavanta deneyimi yaşatılacak

Alana gelen ziyaretçiler kendi organik çileklerini dalından toplama imkanına sahip olabilecek. Öte yandan lavanta bahçelerinde yetiştirilecek ürünler ise değerlendirilerek lavanta yağı, kolonya, sabun gibi doğal ürünlere dönüştürülecek. Arnavutköy'ün tarım turizmiyle buluştuğu projede lavanta ve çilek bahçelerinin yanı sıra domates, biber, patlıcan, salatalık ve karpuz gibi farklı ürünlerin yetiştirileceği alanlar da oluşturuldu. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler vatandaşlar tarafından toplanabilecek.

Vatandaşlarımız doğal ürünleri kendileri toplayabiliyorlar

Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, 'Bu içerisinde bulunduğumuz proje alanı yaklaşık 60 bin metrekare bir alan. Bu alan içerisinde agro tarım ve turizm olarak biz neyi amaçladık, önce tabii başlıca amacımız vatandaşlarımızın organik, doğal ürünlere hızlıca ulaşması. Sadece Arnavutköylü hemşehrilerimizin değil, İstanbul'daki birçok komşu ilçemizin buraya gelip aileleriyle birlikte vakit geçirmelerini hedefledik ve bu doğrultuda lavanta bahçemizi, çilek bahçemizi ve diğer sebzelerin olduğu alanlarımızı oluşturduk. Buraya vatandaşlarımız aileleriyle birlikte geldiklerinde sepeti ellerine alıp doğal ürünleri kendileri toplayabiliyorlar. Yine lavanta bahçelerinin içerisinde güzel hatıralar çekebiliyorlar, çilek toplayabiliyorlar, karpuz toplayabiliyorlar' şeklinde konuştu.

'Birçok hemşehrimizin istifade edeceği bir alan oldu'

Çocukların tarım ve toprakla buluştuğunu ifade eden Candaroğlu, 'Çocuklar tarım ve toprakla buluşsun diye birçok atölye alanları oluşturduk. Bu alanlarda da dikim yapıyorlar, kendi diktikleri ürüne can suyu verebiliyorlar ve toprağı, tarımı anlıyorlar. Bu anlamda da biliyorsunuz dünyada çok gelişen bir ivmesi var agro turizmin. Biz de bu anlamda yerimizi almak adına Arnavutköy ilçesi olarak başta belediyemizin ve buradaki çiftçilerimizin ortaklaşa yürüttüğü bir projeyi hayata geçirdik. İnşallah sadece Arnavutköy'de yaşayan vatandaşlarımızın değil, birçok hemşehrimizin istifade edeceği bir alan oldu' dedi.

Çocukların lavanta ekim sürecine yardım eden Gülbahar Yıldız isimli bir öğretmen ise, 'Burada çocuklarımız bugün lavanta ektiler. Toprakla buluştular. Aynı zamanda çilek topluyoruz burada. Ara ara bahçelerimize gelip doğal ortamda etkinlikler yapmış oluyoruz. Çocuklarımıza hem bilişsel hem sosyal hem de duygusal anlamda pek çok kazanımları olmuş oluyor. Çocuklarımızın duygularını beslemiş oluyoruz' şeklinde konuştu.

Mert Ege isimli küçük bir çocuk ise lavanta ekme deneyiminden bahsederek, 'Biz burada lavanta ekimi yaptık. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Başkanımızı çok seviyoruz' dedi.