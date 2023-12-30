Yeniden alım fırsatı gelir mi? sorusunu merak edenler için yeni yılın ilk tahminlerini de paylaştı.

Ons altında başlayan yükseliş trendinden destek bulan gram altın rekor seviyelere koşuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş rekora doğru adım adım yeni dip seviyelerin altını çizerek kKapalı Çarşıdaki fiyat aralığına dikkat çekiyor.

Gram Rekora Koşuyor!

Haftanın son işlem gününde rekora doğru koşan altın Kapalı Çarşı'da 2.049 lirayı test etti. Memiş'e göre bu tarihi bir rekordu. Gelen rekor haberinin ardından “Her geçen gün yeniden tazeleyecek” diyen İslam Memiş zaman zaman kâr satışları da olmaya devam edecektir, diyerek ekledi.

“Yatırımınıza Sahip Çıkın”

Uzman ekonomist 2024 yılı beklentisini de paylaşmayı ihmal etmedi. Küresel piyasalarda yaşanan her yeni gelişmeyi Türkiye ekonomisi ile destekleyerek yatırımcı ile paylaşan İslam Memiş'e göre yeni yılda altın 2.350 dolar seviyesini görecek. “Yatırımınıza sahip çıkmaya devam edin” diyen İslam Memiş Ocak ayı itibari ile 2.000 TL seviyesi dip seviye olacak, diyerek “2023 yılında gram altın %80 getiri sağladı” yorumunda bulundu.