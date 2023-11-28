Altın fiyatlarındaki artış devam ederken gram altın fiyatında tarihi bir zirve yaşandı. Haftanın ilk gününde gram altın 1.875 TL ile alıcısını karşılarken en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Yaşanılan bu yükseliş ile ilgili İslam Memiş “altın fiyatları hiç bir zaman bu fiyatlara tekrar ulaşamayacak” dedi. Konu ile ilgili detaylar haberimizde...

Gram altın geçen haftayı 1.858 TL ile tamamlamıştı. Yeni haftada ise gram altında bir yükseliş yaşandı. Şuan 1.875 TL olan gram altın tarihinin en yüksek zirvesini yakaladı. Gün içinde en düşük 1.855 TL’yi gören gram altın rekor kırdı.

Ekonomist İslam Memiş ONS altını değerlendirdi

Dolardaki yeni hafta düşüşü ile beraber ons altın tekrardan 2000 dolar üstüne taşındı. İlk defa 26 mayıstan bugüne kadar 2018 dolar üstü görüldü. Fakat tekrar düşüş yaşayan ons altın şimdi 2.009 dolar oldu.

İslam Memiş ise bir yatırım tavsiyesi vermediğinden bahsetti ve “Altın fiyatı 2000 doların üzerine yerleşip ilerlemeye devam edecek. Sene sonuna kadar böyle gidecek” dedi.