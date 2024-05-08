Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda güne 2 bin 300 dolar seviyelerinde yer gram altın, şu anda 2.462,82 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ise 4.000,00 Türk Lirası olarak işlem görüyor. Yarım altın fiyatı 8.000,00 Türk Lirası seviyesinde yer alıyor. Tam altın ise 15.927,00 Türk Lirası değerinde işlem görüyor.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 2.462,82

ÇEYREK ALTIN: 4.000,00

YARIM ALTIN: 8.000,00

TAM ALTIN: 15.927,00

Ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve merkez bankalarının politikaları gibi etmenler altın fiyatlarını etkileyebilir.