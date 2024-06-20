Bugün sabah saatlerinde güncellenen verilere göre altın fiyatları hem Bursa'da hem de Kapalıçarşı'da artış göstermeye devam ediyor. Altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

Kapalıçarşı'da Gram Altın:

  • Alış Fiyatı: 2.422,88 TL
  • Satış Fiyatı: 2.479,61 TL
  • Değişim: %0,19 artış (4,69 TL)

Ons Altın ($):

  • Alış Fiyatı: 2.342,00 $
  • Satış Fiyatı: 2.342,30 $
  • Değişim: %0,54 artış (12,60 $)

22 Ayar Altın:

  • Alış Fiyatı: 2.213,43 TL
  • Satış Fiyatı: 2.351,44 TL
  • Değişim: %0,17 artış (3,92 TL)

14 Ayar Altın:

  • Alış Fiyatı: 1.303,34 TL
  • Satış Fiyatı: 1.728,62 TL
  • Değişim: %0,16 artış (2,69 TL)

Çeyrek Altın:

  • Alış Fiyatı: 3.944 TL
  • Satış Fiyatı: 4.024 TL
  • Değişim: %0,17 artış (7,00 TL)

Eski Çeyrek Altın:

  • Alış Fiyatı: 3.907 TL
  • Satış Fiyatı: 3.977 TL
  • Değişim: %0,18 artış (7,00 TL)

Yarım Altın:

  • Alış Fiyatı: 7.912 TL
  • Satış Fiyatı: 8.040 TL
  • Değişim: %0,16 artış (13,00 TL)

Tam Altın:

  • Alış Fiyatı: 15.703 TL
  • Satış Fiyatı: 16.031 TL
  • Değişim: %0,17 artış (27,00 TL)

Ekran Görüntüsü 2024 06 20 091105

Muhabir: MURAT AVCI