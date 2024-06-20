Bugün sabah saatlerinde güncellenen verilere göre altın fiyatları hem Bursa'da hem de Kapalıçarşı'da artış göstermeye devam ediyor. Altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlendi:

Kapalıçarşı'da Gram Altın:

Alış Fiyatı: 2.422,88 TL

2.422,88 TL Satış Fiyatı: 2.479,61 TL

2.479,61 TL Değişim: %0,19 artış (4,69 TL)

Ons Altın ($):

Alış Fiyatı: 2.342,00 $

2.342,00 $ Satış Fiyatı: 2.342,30 $

2.342,30 $ Değişim: %0,54 artış (12,60 $)

22 Ayar Altın:

Alış Fiyatı: 2.213,43 TL

2.213,43 TL Satış Fiyatı: 2.351,44 TL

2.351,44 TL Değişim: %0,17 artış (3,92 TL)

14 Ayar Altın:

Alış Fiyatı: 1.303,34 TL

1.303,34 TL Satış Fiyatı: 1.728,62 TL

1.728,62 TL Değişim: %0,16 artış (2,69 TL)

Çeyrek Altın:

Alış Fiyatı: 3.944 TL

3.944 TL Satış Fiyatı: 4.024 TL

4.024 TL Değişim: %0,17 artış (7,00 TL)

Eski Çeyrek Altın:

Alış Fiyatı: 3.907 TL

3.907 TL Satış Fiyatı: 3.977 TL

3.977 TL Değişim: %0,18 artış (7,00 TL)

Yarım Altın:

Alış Fiyatı: 7.912 TL

7.912 TL Satış Fiyatı: 8.040 TL

8.040 TL Değişim: %0,16 artış (13,00 TL)

Tam Altın:

Alış Fiyatı: 15.703 TL

15.703 TL Satış Fiyatı: 16.031 TL

16.031 TL Değişim: %0,17 artış (27,00 TL)