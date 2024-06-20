Bugün sabah saatlerinde güncellenen verilere göre altın fiyatları hem Bursa'da hem de Kapalıçarşı'da artış göstermeye devam ediyor. Altın türlerinin alış ve satış fiyatları şu şekilde belirlendi:
Kapalıçarşı'da Gram Altın:
- Alış Fiyatı: 2.422,88 TL
- Satış Fiyatı: 2.479,61 TL
- Değişim: %0,19 artış (4,69 TL)
Ons Altın ($):
- Alış Fiyatı: 2.342,00 $
- Satış Fiyatı: 2.342,30 $
- Değişim: %0,54 artış (12,60 $)
22 Ayar Altın:
- Alış Fiyatı: 2.213,43 TL
- Satış Fiyatı: 2.351,44 TL
- Değişim: %0,17 artış (3,92 TL)
14 Ayar Altın:
- Alış Fiyatı: 1.303,34 TL
- Satış Fiyatı: 1.728,62 TL
- Değişim: %0,16 artış (2,69 TL)
Çeyrek Altın:
- Alış Fiyatı: 3.944 TL
- Satış Fiyatı: 4.024 TL
- Değişim: %0,17 artış (7,00 TL)
Eski Çeyrek Altın:
- Alış Fiyatı: 3.907 TL
- Satış Fiyatı: 3.977 TL
- Değişim: %0,18 artış (7,00 TL)
Yarım Altın:
- Alış Fiyatı: 7.912 TL
- Satış Fiyatı: 8.040 TL
- Değişim: %0,16 artış (13,00 TL)
Tam Altın:
- Alış Fiyatı: 15.703 TL
- Satış Fiyatı: 16.031 TL
- Değişim: %0,17 artış (27,00 TL)
Muhabir: MURAT AVCI