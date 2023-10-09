Altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşler , yatırımcılar tarafından heyecanla güncel fiyatları takip ediliyor.

Yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği araçlardan biri olan altın ile ilgili dikkat çeken bir uyarılar ise peş peşe geldi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırı ve İsrail'in buna verdiği sert yanıtını Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracağı endişeleri yeni haftada yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.İsrail ve Hamas güçleri arasında hafta sonu yaşanan dramatik çatışmaların Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskini artırması, güvenli liman olarak görülen ons altında bu sabah fiyatları yüzde 1'den fazla yükseltti.

YENİDEN GÜVENLİ LİMAN OLDU

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson, "Altın, hafta sonu yaşanan jeopolitik olayların ardından güvenli liman statüsünü yeniden kazandı. Altının 1.880$'a çıkma potansiyelini görüyoruz, ancak tahvil getirilerinin önemli ölçüde düştüğünü görmezsek, yakın zamanda 1.900 doları aşabileceğinden şüpheliyim" dedi.

ALTIN HAKKINDA KRİTİK UYARI

Altın hakkında da önemli açıklamalar yapan Piyasa Uzmanı İslam Memiş ise, "Ons altın 1810 dolara kadar geriledi. Bu baskılanma süreci iki hafta daha devam eder ancak 1860 seviyesi altındaki rakamlar alım fırsatı vermeye devam ediyor. 1800 doları destek olarak bekliyorduk. Ons altında cılız bir toparlanma var.

Yükselişleri 1880'i yukarı yönlü kırdığı zaman göreceğiz. 1800-1880 aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Ons altında her düşüş bir alım fırsatı olarak durmaya devam ediyor. Altın değerinin aşağısında ve ucuz kalmaya devam ediyor" dedi.

Memiş açıklamasını "Gram altın 1700 altındaki rakamlar çok güzel alım fırsatları veriyor ve yılın son alım fırsatları. Hafta içinde 1700 altından gram altın alanlar oldukça şanslı. Bankadan 1637 liraya aldım diyen arkadaşlar da oldu." sözleriyle tamamladı.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 2780 liradan alınıyor ve 2841 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın bugün 1645 liradan alınıyor ve 1646 liradan satılıyor.