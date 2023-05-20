İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilecek Türkiye Altın Marka Ödülleri, Zorlu Center Raffles Hotel'de sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü manken-sunucu Ece Erken ve ünlü sunucu Mesut Yar’ın sunduğu Türkiye Altın Marka Ödülleri’ne iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Törende Bodrum’un ilk hazır mutfak üretimini yapan Bodrum Mutfak Mobilya Yılın Dekorasyon Markası ödülüne layık görüldü.

Yılın Dekorasyon Markası ödülüne layık görüldükleri için büyük onur duyduklarını belirten Bodrum Mutfak Mobilya Kurucusu Mustafa Güneri, “Her zaman, müşterilerimizin yaşam alanlarını daha güzel, estetik ve fonksiyonel hale getirmek için yaratıcı tasarımlar ve kaliteli ürünler sunmaya odaklandık. Bu ödül, bu vizyonumuzun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini kanıtlamaktadır” dedi.