Ak Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Adayı Ali Altınoğlu, teşkilatlar, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğini alarak memlekete hizmet yolunda, göreve hazır olduğunu belirtti. Ali Altınoğlu, dünya markası bir Osmangazi’yi hayata geçirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yerel seçim öncesi partilerde adaylık süreci hızlanırken, iktidar partisi Ak Parti’de aday belirleme çalışmaları da hız kazandı. Bölgelerde yerel yönetimlere talip olan isimler ise adaylık ünvanını alabilmek için, teşkilatlar ve sivil toplum kuruluşlarına destek ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Ak Parti’nin Osmangazi Belediye Başkan Adayı Adayı Ali Altınoğlu, önceki hafta gerçekleştirdiği Ak Parti genel merkezi ziyaretlerinin ardından, bu hafta sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Sırasıyla, Rumeli Dernekleri Federasyonu (RUMELİFED), Dağ Yöresi Eğitim Kalkınma ve Araştırma Vakfı (DEKAV), Erzurum Dernekleri Federasyonu, Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF), Karacabeyliler Derneği, Mustafakemalpaşalılar Derneği, Bursa Samsun Dernekleri Federasyonu ve Bursa Giresun Federasyonu’nu ziyaret eden Altınoğlu, önceliğinin Osmangazi’de yaşayanların talepleri olduğunun altını çizdi.

Osmangazi ilçesi sınırlarındaki mahalle muhtarlarını da tek tek ziyaret eden Altınoğlu, kamu tecrübesi ile yıllardır halkın taleplerine olan aşinalığının, vatandaşların isteklerine daha rahat odaklanma imkanı sağladığını söyledi.

“Yapılması gerekenler listesi hazır”

Osmangazi’de doğmuş ve büyümüş bir Bursalı olarak, şehrin ana ihtiyaçlarının yanı sıra bölgesel hatta noktasal alanlardaki eksikliklerin de bilinci içerisinde olduğuna dikkati çeken Altınoğlu, “Sırasıyla tüm sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Bu aslında benim sadece aday adaylığı süreciyle ilgili yaptığım bir çalışma değil. Kamu alanında çalışmalarım ve sivil hayattaki iletişimlerim nedeniyle kent dinamikleriyle yıllardır bir aradayım. Dolayısıyla Osmangazi’de yaşayanların ihtiyaçlarını ve bölgede yapılması gerekenlerin listesini elimizde tutuyoruz. Görev takdir edildiğinde sırasıyla öncelikli projelerimizi ve gelecek vizyonumuzu ortaya koyacağız. Hedefimiz dünya markası bir Osmangazi” diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşları ve muhtar ziyaretlerinde, kuruluş temsilcilerinin desteğini alan Altınoğlu, muhtarlarla da görev verildiğin de yapılacak öncelikli çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

MURAT AVCI