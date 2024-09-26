Balıkesir Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri kapsamında önemli bir geri dönüşüm ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yıllardır kullanılan ve eskiyen demirbaş eşyalar hurdaya ayırılmadan, personelin katıldığı yenileme çalışmaları ile yeniden değerlendirildi ve kullanıma sunuldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun desteği ile başlatılan çalışmalar neticesinde yüksekokul bünyesinde bulunan ve çevre okullardan kullanılamaz duruma gelmiş ve hurdaya ayrılmış bir çok malzeme toplanarak yapılan yenileme çalışmaları ile geri dönüştürülüp yeniden kullanımına alındı. Yeniden kullanımı mümkün olmayan duvar saatleri ve ahşap ürünler ise farklı alanlarda değerlendirilerek ışıklı tabela ve görsel amaçlı kullanıldı. Ayrıca Yüksekokul personeli eğitim ortamlarının kalitesini arttırmak ve öğrencilerine daha iyi bir öğrenim deneyimi sunmak adına yaz boyu yapmış olduğu özverili çalışmalar ile her hangi bir kamu kaynağı kullanılmaksızın Yüksekokulu A dan Z ye bakıma alarak büyük bir dönüşüm gerçekleşmesini ve daha modern bir eğitim kurumu haline gelmesini sağladı. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri yayımlanınca bizde meslek yüksek okulu olarak nasıl bir katkıda bulunabiliriz dedik. Okulumuzda eskiyen, boyası dökülmüş demirbaş eşyalar, eskimesinden dolayı hurdaya çıkmış masa, sandalye, saat, ders sırası ve tamir edilecek tüm eşyaları personelimizin de yardımı ile tamir ederek, boyayarak, temizleyerek atıl durumdan, faal duruma getirerek kullanılmasını sağladık ve milyonlarca liralık bir tasarruf elde ettik. Tasarruf tedbirleri gereğince yaptığımız bu çalışmalara destek veren başta rektörümüz olmak üzere tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.