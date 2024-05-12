Altınova Belediyesi tarafından Dünya Göçmen Kuşlar Günü’nü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Hersek Lagünü’nde kuş gözlem çalışması yapıldı ve alandaki kuşlar fotoğraflandı.

Altınova Hersek Lagünü ve çevresinde Yalova ve çevre iğer illerden gelen kuş gözlemcileri ve kuş fotoğrafçıları tarafından gün boyu gözlem çalışması yapılarak alanda bulunan su kuşları başta olmak üzere diğer kuş türleri fotoğrafladı. Başta alanda 20 çiften fazla üremesiyle lagüne önemli kuş alanı "ÖKA" özelliği katan kara gagalı sumru ve yine alanda üreyen, uzun bacak, sakarmeke, sutavuğu, yeşilbaş, küçük sumru, sumru, poyrazkuşu, bahri ile toplamda 71 tür kuş gözlemlendi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Dünya Göçmen Kuşlar Günü (WMBD), göçmen kuşların ve yaşam alanlarının korunması ihtiyacını vurgulayan yıllık bir bilinçlendirme etkinliğidir. Küresel bir erişime sahiptir ve göçmen kuşların karşılaştığı tehditler, bunların ekolojik önemi ve onları korumak için uluslararası işbirliği ihtiyacı konusunda küresel farkındalığın artırılmasına yardımcı olacak etkili bir araçtır” dedi.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü etkinliğinin önemini belirten Bülbül, “Doğanın ayrılmaz bir parçası ve adeta süsü olan kuşların zorlu göç yolculuklarına dikkati çekmek, karşılaştıkları tehditlere karşı duyarlılığı artırmak ve kuş türlerini tanımak için 2006 yılından bu yana Dünya Göçmen Kuşlar Günü kutlanıyor. Her yıl milyonlarca kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor. Doğanın döngüselliğinin bir göstergesi olan bu göç hareketi, her yıl ilkbahar ve sonbahar boyunca gerçekleşiyor” ifadesini kullandı.

Milyonlarca kuşun Avrupa’dan Afrika’ya göç ettiğini de belirten Bülbül, şöyle konuştu:

“İlkbahar ve sonbaharda, farklı türlerden milyonlarca kuşun Avrupa’dan Afrika’ya kilometrelerce süren göç yolculuğu başlıyor. Göçmen kuşlar, kendileri açısından stratejik öneme sahip Türkiye’den geçerek, Afrika’da bir yıl önce kışı geçirdikleri yerlere gidiyorlar. İlkbaharda ise tekrar aynı rota üzerinden kuzeye göç ederek kuluçka yuvalarına dönüyorlar. Türkiye, göçmen kuşlara Avrupa-Afrika kıtaları arasında köprü oluyor. Kuşların her yıl gerçekleştirdiği bu hareket bizleri doğanın döngüselliğini fark etmeye çağırıyor.”

Hersek Lagünü’nün bu süreçte ki rolüne de dikkat çeken Bülbül, “Alanımızın kuşların göç yolu üzerinde bulunması hem su kuşları hem yırtıcılar hem de ötücü ve diğer kuşlar için önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Göçmen kuşların hayatta kalması için öncelikli olarak su ve sulak alanlar şarttır. Sulak alanlar biyoçeşitliliğin en yüksek oranda olduğu ekosistemlerdir. Bu nedenle sulak alanların korunması hayati öneme sahiptir" diye konuştu.