Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, ilçede 2023 yılında meydana gelen 498 olaya müdahale etti.

Altınova’da ekipler 2023 yılı içinde 146 yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Bir yılda 16 trafik kazasında da vatandaşların yardımına yetişen ekipler, araçta sıkışan vatandaşları çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. 65 can kurtarma, 36 su tahliye çalışması yapan ekipler 498 olaya müdahale ederken bin 903 eğitim ve tatbikat ile 208 denetim gerçekleştirdi. Ekipler 235 adet diğer itfaiye olaylarında da vatandaşa yardımcı oldu. Amirlik 2023 yılı içerisinde toplam 3 bin 107 faaliyette yer aldı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, itfaiye ekiplerinin önemli bir görevi icra ettiğini anlattı. Oral, itfaiye personellerinin en iyi şartlarda çalışmaları adına ihtiyaç duyulan tüm araç ve ekipmanlarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. 2023 yılında meydana gelen itfaiye olaylarında etkilenen vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Oral, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin 2024 yılında da var gücüyle çalışacağını kaydetti.