Yalova Altınova’da, 60. ‘Kütüphaneler Haftası nedeniyle kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe büyük ilgi gösterildi.
60. Kütüphane Haftası Kutlama Programımız kapsamında Altınova’da, toplumsal farkındalığı artırmak adına z kitaplar, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen Gezici Kütüphane ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Altınova Belediye Meydanında okundu.
Altınova İlçesi’nde, 60. ‘Kütüphaneler Haftası nedeniyle kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe büyük ilgi gösterildi. Etkinliğe; Altınova Belediye Başkan Vekili Bilal Ok, Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Sitar, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: iha