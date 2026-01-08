Seçim sürecinde İMASKOP üzerinden kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Yasin Altuntepe, seçilmeleri halinde projenin durdurulacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek, projeyi desteklediklerini ve kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı duyduklarını dile getirdi.

“İMASKOP ODA YÖNETİMİNDEN BAĞIMSIZDIR”

Altuntepe yaptığı açıklamada, İMASKOP’un İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ile doğrudan bir bağı bulunmadığını vurguladı. Projenin ayrı ve özerk bir kooperatif yapısına sahip olduğunu ifade eden Altuntepe, “İMASKOP’un yönetimi, hukuki süreci ve karar alma mekanizması odamızdan tamamen bağımsızdır. Odamızın bu projeyi durdurma ya da iptal etme gibi bir yetkisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

“PROJEYİ DESTEKLİYORUZ, YANLIŞ BİLGİYE KARŞIYIZ”

İMASKOP’un İnegöl sanayisi için önemli ve kıymetli bir yatırım olduğunu dile getiren Altuntepe, projeyi desteklediklerini açıkça ifade etti. Ancak proje üzerinden üyelere yanlış bilgi verilerek seçim propagandası yapılmasına karşı olduklarını ileterek, “Esnafımıza kazandırılacak her yatırımın yanındayız. İMASKOP’a dahil olan, ödemelerini yapan tüm esnafımızın içi rahat olsun. Seçim sonucu ne olursa olsun projenin durması söz konusu değildir.” dedi.

“SEÇİLİRSEK DAHA GÜÇLÜ DESTEK VERECEĞİZ”

Seçilmeleri halinde İMASKOP yönetimine daha güçlü destek vereceklerini belirten Altuntepe, değişimin projeleri durdurmak değil, doğru yönetildiğinde güçlendirmek anlamına geldiğini vurgulayarak, “Projeler şahıslarla değil, kurumsal yapılarla ve esnafın ortak iradesiyle yürür. Değişim projeleri durdurmaz; aksine doğru yönetilirse büyütür.” dedi.

“ESNAFIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN”

Açıklamasının sonunda esnaflara çağrıda bulunan Yasin Altuntepe, İMASKOP’un geleceğiyle ilgili ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, projenin İnegöl sanayisine katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.